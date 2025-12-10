«Peligro de fuga» y el misterio de los 120 autos del entorno de Chiqui Tapia: prohíben salir del país a presuntos testaferros

La causa por la «mansión oculta» de la cúpula de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) dio un giro judicial decisivo este martes. Ante la sospecha de maniobras de lavado de activos y ocultamiento de patrimonio, el juez federal Daniel Rafecas ordenó un «cepo» total sobre la jubilada y el monotributista investigados: les prohibió la salida del país y congeló todas sus cuentas bancarias.

La medida recae sobre Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, los titulares de la empresa Real Central SRL. Según reveló el diario Clarín, esta firma registró movimientos de más de 120 vehículos en los últimos tres años —incluyendo marcas como Ferrari, Porsche y BMW—. De esa impresionante flota histórica, la Justicia detectó que actualmente mantienen la titularidad de al menos 59 unidades, bienes que ahora quedaron inhibidos.

El magistrado consideró que existe una «inusual desproporción» entre los ingresos declarados por estos supuestos dueños y los bienes millonarios que manejan, lo que justifica las medidas cautelares para evitar que se «desprendan» de los activos mientras avanza la investigación.

Las cuatro medidas que dictó Rafecas

Según el decreto judicial al que accedió este medio, el juzgado ordenó:

Prohibición de salida del país: Para Pantano y Conte, ante el riesgo de que intenten eludir el proceso.

Para Pantano y Conte, ante el riesgo de que intenten eludir el proceso. Congelamiento de fondos: Inmovilización total de las cuentas bancarias personales y de la sociedad.

Inmovilización total de las cuentas bancarias personales y de la sociedad. Inhibición de bienes: No pueden vender ni transferir propiedades ni vehículos.

No pueden vender ni transferir propiedades ni vehículos. Rastreo de celulares: Se ordenó a la Policía Federal identificar en 24 horas los números telefónicos que utilizan los acusados.

De cobrar el IFE a tener una Ferrari

El punto que encendió las alarmas de la DGI y la Justicia es la inconsistencia patrimonial. En los papeles, la empresa dueña de la mansión está integrada por una jubilada (que cobró subsidios sociales en pandemia) y un monotributista.

Sin embargo, a nombre de esa firma, la Justicia corroboró la titularidad actual de 59 vehículos, incluyendo unidades de alta gama y colección. La denuncia original de la Coalición Cívica ya había advertido que esta estructura societaria sería una fachada para ocultar el patrimonio real de los dirigentes del fútbol, apuntando directamente a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.

La conexión con Santiago y el testimonio de Angelici

El expediente suma un dato geográfico que apunta a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre fuerte de Santiago del Estero. Del parque automotor total investigado, 35 vehículos fueron inscriptos en registros de esa provincia, lejos del domicilio fiscal de la empresa en Buenos Aires.

Este vínculo se refuerza con el testimonio de Daniel Angelici. El expresidente de Boca y vecino lindero de la mansión investigada fue tajante al afirmar al diario La Nación que siempre supo que «el lugar lo había comprado Toviggino», confirmando las sospechas sobre los verdaderos dueños de la propiedad.

El decreto de Daniel Rafecas