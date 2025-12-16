Causa AFA: rastrean quién pagaba los seguros y el telepase para dar con los dueños reales de los vehículos exóticos

La investigación sobre la flota de 45 vehículos de lujo vinculada a los presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, entró en una nueva fase decisiva. El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N°10, ordenó levantar el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas de prueba para reconstruir el entramado patrimonial detrás de la firma Real Central SRL.

Según informó Infobae, la estrategia del magistrado apunta a seguir el rastro del dinero operativo y el uso real de los bienes para determinar quiénes son los propietarios ocultos detrás de los acusados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.

La ruta del seguro y las «cédulas azules»

La resolución firmada este martes busca evidencias tangibles que vinculen a los autos con terceros. Entre los requerimientos más importantes citados por el medio, se destacan:

Seguros: se solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación el detalle de todas las pólizas, haciendo foco en los medios de pago utilizados para contratarlas. El juez busca saber quién financiaba la protección de esa flota millonaria.

Conductores autorizados: Se ordenó a los Registros de la Propiedad Automotor que informen quiénes son los titulares de las cédulas azules . Este dato es clave para saber qué personas tenían permiso legal para conducir los vehículos secuestrados.

Movimientos: Se requirió información a las empresas de rastreo satelital y a la operadora de Telepase. La justicia quiere reconstruir los trayectos habituales y saber quién pagaba los peajes de estos autos.

La mansión y la tarjeta SUBE

El juez Aguinsky también puso la lupa sobre el domicilio de la calle Misiones 4097 en Villa Rosa (Pilar), donde se realizó el hallazgo. Se pidió a las empresas de telefonía e internet que informen quiénes contrataron los servicios allí, y a la Policía Federal que identifique a la empresa proveedora del cerco eléctrico perimetral.

Parte de la colección que secuestró la Justicia. (Foto: gentileza Infobae)

En un contraste que expone la sospecha de la fiscalía sobre la capacidad económica de los imputados, el juez pidió a la Secretaría de Transporte saber si Pantano y Conte poseen tarjetas SUBE registradas a su nombre y cuáles fueron sus viajes en transporte público en los últimos 30 días, mientras en sus galpones descansaban Ferraris y Porsches.

Finalmente, el magistrado notificó a los imputados que tienen un plazo de cinco días para presentarse en el juzgado, designar abogados y ejercer su derecho a defensa.