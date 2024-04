La Corte Suprema deberá resolver un conflicto jurisdiccional entre Neuquén y Río Negro

Enrique Tessa firmó un contrato de comodato con Pablo Mander, que se presentó como el propietario de la Isla 131A. Su propósito era realizar un emprendimiento turístico en la zona. Sin embargo esto se vio frustrado cuando en 2022 el rionegrino Daniel Cressatti aseguró que él era el dueño.

Tessa contó que ese encuentro no fue justamente pacífico, ya que Cressatti estaba armado y lo amenazó para que se retire del sitio. Este hecho fue denunciado como turbación ante el fiscal Diego Azcárate.

Posteriormente se sumó Mander y sostuvo que lo de Cressatti era una usurpación. Relató que esas tierras eran suyas desde 1993.

Cressatti hizo lo propio en la justicia rionegrina: fue y señaló a Tessa como el apropiador. La investigación allí sí que escaló y llegó hasta la formulación de cargos.

Esta semana hubo una audiencia en la que Azcárate le planteó al juez de Garantías de Neuquén, Juan Kees, que la Isla 131A está en la provincia y que ante el conflicto de competencia dirima la Corte. Obtuvo la adhesión del representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, y del abogado querellante de Tessa y Mander, Javier Pino Muñoz.

El fiscal manifestó que envió policía de Neuquén a realizar una inspeccionar ocular al lugar. Dijo que la medida se frustró porque fueron «echados» por efectivos de Río Negro. Tampoco logró que se concretara un allanamiento. Remarcó la «poca colaboración» de la justicia de Río Negro.

«Tanto Tierra como Catastro informan que el lugar tiene la nomenclatura catastral y que es territorio de la provincia de Neuquén», enfatizó Azcárate.

Agregó que Recursos Hídricos «respondió en ese mismo sentido e incluso fue más allá y nos dijo que la isla se encuentra mensurada».

«Yo no puedo continuar si no sé si soy competente en el caso. He tomado una actitud cauta en el tema, lejos de formularle cargos a Cressatti, lejos de mandarlo a detener, lejos de mandarlo a traer por la fuerza pública. Fui cauto y traté de ir paso por paso tomando la información que correspondía. Caso contrario ocurrió en la vecina provincia con el señor Tessa (que allá ya está imputado)», subrayó.

Gustavo Palmieri, representante de Cressatti en Neuquén, le pidió al magistrado que desestimara el planteo de competencia. Su propio asistido habló ante Kees y describió a Mander como «un importante colaborador en los listados de aportantes» a las campañas del MPN y dijo que en esta provincia “se pagan favores políticos”.

Dirimirá la Corte

Kees consideró que la justicia provincial tiene jurisdicción para intervenir. Pero como ya hay un antecedente de que una magistrada de Neuquén resolvió lo mismo, lo remitió a Río Negro y fue rechazada la resolución, entendió que es la Corte Suprema la que debe dirimir.

Enumeró una serie de actos administrativos, que no fueron controvertidos, y que señalan que la Isla 131 A está en Neuquén, por ejemplo la adjudicación en venta a Mander y la transferencia de dominio.

«En razón de la presunción de legitimidad de estas escrituras tengo que asumir que esta isla, la 131 A, hoy forma parte del territorio de la provincia de Neuquén. Si alguien quisiera controvertir esta cuestión puede hacerlo en otro fuero, pero hoy ese acto existe, es legitimo», explicó.

Añadió “corresponde hacer lugar al planteo de los fiscales y de la parte querellante y declarar la competencia territorial de la justicia neuquina para investigar los hechos denunciados”.

Kees mencionó que como ya sucedió que la justicia de Río Negro no acepta esta decisión, sería inútil volver a insistir, por eso afirmó que es la Corte la que tendrá la última palabra.