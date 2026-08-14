La conducción de la CEB propone cambios en el reglamento electoral y genera debate en Bariloche

La conducción de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) propuso una revisión del reglamento electoral para actualizarlo, en una asamblea extraordinaria convocada para la semana próxima, y esa iniciativa generó reacciones de la oposición interna y de legisladores peronistas.

Según indicó Alejandro Pozas, presidente de la CEB, las reformas que impulsan desde el oficialismo en la entidad “están dentro de las condiciones que se permiten”, a partir de un dictamen legal de la Subsecretaría de Cooperativas de la provincia.

Esta decisión motivó un pronunciamiento de los bloques de legisladores peronistas que le solicitaron al presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti, convocar a sesionar a la Comisión Especial de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), para “abordar la situación institucional y electoral que atraviesa actualmente dicha cooperativa donde la actual conducción pretende convalidar la suspensión de las elecciones de los consejeros y modificar las reglas de juego a través del cambio del Reglamento Electoral y del Reglamento del Consejo de Administración”.

El pedido fue formalizado mediante una nota que firmaron los presidente de los bloques Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, y José Luis Berros, de Vamos con Todos. “La situación adquiere además una especial trascendencia si se considera que la concesión del servicio eléctrico de la CEB tiene previsto su vencimiento el 27 de febrero de 2027, circunstancia de extrema gravedad, que coloca al actual proceso institucional de la cooperativa siendo llevado adelante por autoridades con mandato vencido”, advirtieron este jueves en un comunicado.

Pozas advierte "una movida política partidaria"



“La verdad, es claramente una movida política partidaria”, afirmó el presidente de la CEB que calificó como “un descaro” el planteo de los legisladores peronistas. “¿Qué tiene que ver el contrato de concesión?”, planteó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Remarcó que la propuesta de modificación está dentro de lo permitido en un dictamen de la Subsecretaría de cooperativas. Dijo que ese dictamen recomendó regularizar los mandatos de los consejeros de la CEB. Indicó que un período empieza el 30 de junio de un año y finaliza el 30 de junio del año siguiente. Los mandatos de los consejeros duran tres años.

Según Pozas, los mandatos “se fueron corriendo” a partir de la pandemia y algunos consejeros no cumplieron los tres años de mandato.

Promueven no elegir consejeros este año

Por eso, desde el oficialismo promueven no elegir en la elección de este año a los cuatro consejeros del Consejo de Administración de la CEB, que deberían renovar sus mandatos. De esa forma, agregó, completarían los tres años en 2027.

Pozas comentó que la asamblea, que es el órgano máximo de la CEB, con sus 84 delegados titulares y 37 suplentes, definirá si acepta esa iniciativa o la desestima. El oficialismo tiene mayoría en la asamblea, que fue convocada para el 20 de este mes.

Las bancas de los cuatro consejeros que deberían renovar este año son las de Martín Enevoldsen y Cecilia Sandoval (ambos de la lista opositora Blanca), e Inés Cárcamo y José Lepio (lista oficialista Roja).

Los cambios en el reglamento electoral

Pozas señaló que también proponen cambios en el reglamento electoral de la CEB. Dijo que impulsan que en las próximas elecciones las listas que se presenten tengan candidatos a delegados en los 23 distritos electorales que tiene Bariloche y Dina Huapi. Deben presentar avales de todos los distritos.

El titular de la CEB contó que hasta ahora una lista puede participar con candidatos a delegados en 13 distritos y se le exigen muy pocos avales. “Queremos que busquen el apoyo de los vecinos de todos los distritos, no de un solo sector de la ciudad o de Dina Huapi”, sostuvo el presidente de la CEB.

Y el año que viene, la intención es que las agrupaciones que compitan presenten lista completa de candidatos a delegados y a consejeros. Recordó que el año pasado una lista no presentó candidatos a consejeros.

Pozas pidió a los legisladores que se conforme la Comisión de Cooperativas y Mutuales en la Legislatura de Río Negro, un pedido que hizo la federación de cooperativas que también preside.

La postura de la oposición

Pamela Najul, vocal por la oposición lista Blanca, dijo que la postura de su sector, “tal como la manifestamos en el Consejo de Administración del mes de julio, fue clara: las reformas de los reglamentos no pueden hacerse de manera arbitraria, como se hizo en este caso, sin permitir que todos los integrantes del Consejo puedan presentar y discutir sus propios proyectos de reforma”. El Consejo de Administración se conforma con diez integrantes.

“Respecto de la resolución de Cooperativas y Mutuales, este tema ya había sido tratado y, a nuestro entender, cerrado mediante una nota enviada oportunamente por el señor Rezel, quien en ese momento se desempeñaba como Director de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, en la cual avalaba el llamado a elecciones realizado en tiempo y forma”, afirmó Najul.

Según la vocal de la lista Blanca “todo esto fue planteado y quedó manifestado en la reunión del Consejo de Administración del 30 de julio. Sin embargo, al día de hoy seguimos sin contar con copia del acta correspondiente”.

“Considero que esto constituye un atropello institucional más por parte de la actual conducción. No es un hecho aislado: ya hemos vivido situaciones similares, como aquella asamblea que fue realizada sin la presencia de las autoridades de cooperativas, llevada adelante por los consejeros que la impulsaron, con la complicidad de Cooperativas y Mutuales de Río Negro. Esta situación fue denunciada oportunamente”, afirmó Najul.

“Por eso creo que es importante que estos antecedentes se conozcan y que cualquier modificación de los reglamentos se realice con transparencia, participación de todo el Consejo y respetando las normas y los procedimientos institucionales”, reclamó.

Recordó que el oficialismo para aprobar los cambios en el reglamento electoral necesita dos tercios de los delegados de la asamblea, pero para eliminar la elección de consejeros solo necesitan mayoría. “De todas maneras, la Comisión Fiscalizadora a pedido de los delegados podría actuar”, aseveró.