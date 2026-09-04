La Justicia cerró la causa contra Macri y Caputo por el préstamo del FMI

Confirmaron el archivo de la causa contra Macri y Caputo por el FMI. Foto: NA

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este viernes que la causa contra el expresidente Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Luis Caputo, por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quedará archivada.

Avalaron el archivo de la causa por el acuerdo de Macri con el FMI

En el fallo, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron la decisión adoptada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien archivó la causa en febrero de este año por considerar que no hubo delito en la firma del acuerdo con el FMI por más de US$ 50.000 millones durante la gestión de Macri.

Pese al pedido de la Fiscalía para que se reabra la causa por considerar que la jueza actuó de forma “prematura” y “arbitraria” y omitió “deliberadamente” pruebas incriminatorias, la Cámara Federal rechazó este planteo.

Además, remarcaron que el acuerdo fue gestionado “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y negaron que el accionar de los imputados por el acuerdo “haya estado guiado por el propósito de violar la ley”.

“El Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno”, enfatizaron.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal fue firmada un día después de su conformación, tras la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que completaron el tribunal.

La causa por el acuerdo con el FMI era una de las que preocupaba al Gobierno, ya que entre sus imputados se encontraban algunos de sus funcionarios. Tal es el caso de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También eran investigados Mauricio Macri; el exministro de Economía, Nicolás Dujovne; y el expresidente del BCRA, Guido Sandleris, entre otros.

NA