El conjunto de Nicole Neumann: cómo llevar pantalón parachute y campera aviadora en primavera

De la mano de Nicole Neumann, la evolución del diseño urbano contemporáneo continúa rescatando prendas técnicas, originarias del ámbito funcional, para transformarlas en piezas centrales del guardarropa cotidiano.

En sus más recientes elecciones de vestuario, la modelo y conductora Nicole Neumann volvió a marcar la pauta estética de cara al cambio de estación al apostar por una reinterpretación sofisticada de la indumentaria utilitaria.

Lejos de las combinaciones netamente deportivas o informales, la referente de estilo lució un conjunto de dos piezas monocromático en tono camel que dialoga con las corrientes nostálgicas de principios de los años 2000, demostrando cómo el volumen controlado y los códigos militares pueden convivir con la elegancia citadina.

El pantalón parachute de Allô Martínez que eligió Nicole Neumann

La pieza vertebral del estilismo de Nicole Neumann fue un pantalón parachute, diseñado por la firma argentina Allô Martínez.

El conjunto utilitario de Nicole Neumann.-

Caracterizada por su moldería holgada que otorga absoluta libertad de movimiento, esta prenda incorpora elementos propios de la tipología cargo, tales como amplios bolsillos laterales aplicados y un cierre metálico frontal expuesto que refuerza su identidad técnica.

El conjunto utilitario de Nicole Neumann.-

La elección del tono camel neutraliza la carga marcial del diseño original y aporta una cuota de sofisticación sobria, convirtiendo una silueta históricamente asociada a la moda callejera en una alternativa versátil apta para transicionar entre jornadas diurnas y eventos informales.

La campera aviadora y las claves para combinar la silueta con volumen de Nicole Neumann

Para completar la propuesta monocromática, Nicole Neumann coordinó el pantalón con una campera aviadora confeccionada en el mismo género textil y gama cromática.

El conjunto utilitario de Nicole Neumann.-

Esta prenda superior dialoga de forma directa con las raíces aeronáuticas y militares del concepto utility, generando una continuidad visual que estiliza la figura a pesar de la holgura de las piezas.

De acuerdo con los parámetros de estilo para la primavera, los especialistas sugieren balancear la amplitud del pantalón parachute combinándolo con prendas superiores entalladas, como bodies o partes superiores cropped, o bien apostar por un bloque monocromático como el de la conductora, el cual admite tanto zapatillas urbanas como calzado de taco fino para elevar el conjunto hacia un registro más refinado.