El riesgo país cayó a 491 puntos y los bonos extienden la racha: leve toma de ganancias en el Merval y dólar calmo

El mercado financiero argentino cerró la semana profundizando la compresión del costo del endeudamiento soberano: el riesgo país retrocedió a 491 puntos básicos (marcando un piso intradiario de 490 unidades), con una baja del 0,60% respecto al cierre previo. De este modo, el índice elaborado por JP Morgan consolidó su registro más bajo del año, apuntalado por una sostenida demanda sobre los títulos de la deuda pública nacional.

La mejora en las cotizaciones de renta fija contrastó con una plaza accionaria más cauta, que acusó tomas de beneficios tanto en la Bolsa porteña como en el exterior, en una jornada donde las cotizaciones cambiarias alternativas mantuvieron la estabilidad.

Curva soberana en verde y cotizaciones cambiarias contenidas

Los bonos soberanos en dólares extendieron las subas a lo largo de toda la curva. En el segmento bajo legislación extranjera, las ganancias estuvieron encabezadas por el Global 2030 (GD30D), que avanzó 0,6% para ubicarse en US$58,10, escoltado por el GD35D (+0,2% a US$80,11) y el GD46D (+0,1% a US$68,58). En la plaza local, las subas se hicieron sentir en el AL29D (+0,3% a US$54,45), el AE38D (+0,3% a US$79,05) y el AL30D (+0,2% a US$55,93). Solo el AL35D mostró una leve pausa marginal (-0,1% a US$76,40).

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 494 Apertura 494 Máximo 495 Mínimo 490 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

En el plano cambiario, la calma predominó en las pizarras: el dólar MEP cedió 0,2% hasta los $1.525,39, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó en $1.592,41 (+0,2%). En el mercado oficial, el dólar mayorista se mantuvo en $1.508,00 y el minorista cotizó a $1.530,00 ($1.989,00 para la variante tarjeta).

Pausa en el Merval y cierre dispar para los ADR en Wall Street

En el segmento de renta variable, el índice S&P Merval cedió 0,3% hasta las 3.049.121,44 unidades, lo que representa una valuación de US$1.914,78 al medirse al tipo de cambio implícito.

En Wall Street, los certificados ADR argentinos finalizaron con tendencia dispar. Las subas estuvieron lideradas por firmas de consumo, bienes raíces y energía: Cresud (+2,0% a US$12,08), Loma Negra (+1,5% a US$10,29), Transportadora de Gas del Sur (+0,8%), IRSA (+0,7%) e YPF (+0,5% a US$52,68), secundadas por Edenor (+0,5%) y Telecom (+0,5%).

En cambio, las bajas se concentraron en las entidades financieras: Banco Francés (-2,1%), Banco Macro (-0,7%), Grupo Financiero Galicia (-0,6%) y Supervielle (-0,6%), acompañadas por un retroceso en tecnológicas como Globant (-2,9%) y Mercado Libre (-0,7%).

El contexto externo: petróleo firme por el conflicto en Medio Oriente

El clima en las pantallas globales continuó condicionado por la tensión militar entre Estados Unidos e Irán y las trabas a la navegación en el estrecho de Ormuz, factores que mantuvieron los futuros del petróleo Brent en torno a los US$96 por barril. La escalada bélica reaviva la cautela en los mercados internacionales ante posibles presiones inflacionarias globales, mientras la plaza local sigue de cerca el ingreso de divisas energéticas como soporte de la estabilidad financiera.