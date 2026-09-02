Luis Caputo cruzó a la UIA tras las críticas de los industriales: «Estamos en un proceso de reconversión»

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) tras su regreso de la cumbre del G20 en Estados Unidos. Durante su intervención en el evento “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el funcionario defendió el rumbo del programa económico y rechazó los planteos del sector fabril.

Qué dijo Luis Caputo tras las críticas que recibió por la UIA

“Yo respeto la opinión de todos. El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión. Y por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular. Entiendo perfectamente todo, pero nosotros vamos por lo que es moralmente justo”, afirmó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda le restó peso al descontento manifestado por las autoridades industriales. “El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA. Todo lo contrario, dicen que es momento de reconvertirse, de invertir y que como todo momento de cambio genera reacción. Nosotros creemos que es positiva. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad. Entre las potencias del G20 nos ponen como el ejemplo a seguir”, sostuvo.

Al referirse a la evolución de la actividad y la situación social, el titular de la cartera económica dejó una definición tajante: “Dentro de dos años aún va a haber gente que no va a llegar a fin de mes”. En ese sentido, agregó que no puede «hacer magia» e insistió con la dinámica de la reactivación: “El modelo anterior no es el que funciona. En este modelo se crece en dos velocidades. No es algo negativo. Es algo obvio. Estamos liberando recursos de un sector que antes estaba oprimido. Hoy son los que le permite al resto de la economía que existan las condiciones para tener financiamiento, planificación e inversión”.

Las declaraciones de Caputo llegaron pocas horas después de que la UIA celebrara el acto por el Día de la Industria sin la presencia de funcionarios de primer nivel del Gobierno. El encuentro se llevó a cabo en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, con una agenda marcada por la preocupación sobre la carga tributaria, el rumbo de la actividad, la morosidad y la pérdida de competitividad.

En la apertura de ese acto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, marcó postura frente a las tensiones con la Casa Rosada. “Esto es la economía real. Es importante venir a las plantas productivas del país. Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, enfatizó.

Las expresiones más duras desde el sector fabril se habían escuchado previamente en la voz del vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, apuntó sobre la gestión nacional. Además, apuntó de manera directa contra la figura del propio Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.