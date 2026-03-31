Lilia Lemoine presidirá Juicio Político en Diputados y el oficialismo se asegura un área estratégica

La diputada nacional Lilia Lemoine fue elegida por Gobierno para presidir la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La decisión parte de una estrategia política para consolidar su control sobre uno de los ámbitos más sensibles del funcionamiento institucional.

El nombramiento de Lemoine se da en un contexto en el que el oficialismo cuenta con mayor fortaleza parlamentaria que en etapas anteriores. Durante los primeros años de gestión, el Gobierno había evitado activar esta comisión debido al riesgo de que la oposición utilizara ese ámbito para avanzar con pedidos de juicio político.

Dentro de la Comisión de Juicio Político tendrá un rol central, ya que es la encargada de analizar y eventualmente impulsar procesos de remoción contra el Presidente, sus ministros o los jueces de la Corte Suprema.

En este escenario, históricamente ha sido un objetivo prioritario para los miembros del oficialismo, que buscan asegurarse su conducción y mayoría interna.

Sin embargo, tras las últimas elecciones y con un bloque ampliado junto a sus aliados, La Libertad Avanza modificó su estrategia. Ahora busca no solo poner en funcionamiento la comisión, que estuvo paralizada durante un largo período, sino también controlarla políticamente.

La posición estratégica que ocupará Lemoine en la Cámara

La designación de Lemoine cuenta con el respaldo de la cúpula del oficialismo, incluyendo a Karina Milei y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su perfil cercano al Gobierno y su rol activo dentro del bloque la posicionan como una figura de confianza para encabezar este espacio.

Se espera que la constitución formal de la comisión genere tensiones con la oposición, que también buscará influir en su funcionamiento. Para la conducción de Lemoine será clave para definir el rumbo de un organismo que puede convertirse en escenario de fuertes disputas políticas en el Congreso.