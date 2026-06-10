La Justicia confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín en la causa en la que estaban acusados de abuso sexual agravado. La denuncia había sido presentada por una joven tras un encuentro ocurrido en marzo de 2024 en un hotel de San Miguel de Tucumán.

Confirmaron el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez acusados de abuso

Según detalló Infobae, la resolución fue firmada por la jueza Patricia del Valle Carugatti, quien ratificó el fallo dictado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid. De esta manera, quedó cerrada la investigación judicial iniciada hace más de dos años.

Según consta en la resolución, el tribunal rechazó los planteos realizados por la parte querellante, que había solicitado la reapertura de la causa y la exclusión de pruebas obtenidas durante los peritajes realizados sobre teléfonos celulares incorporados al expediente.

La magistrada sostuvo que no existían elementos suficientes para revertir la decisión adoptada en primera instancia. En ese sentido, la Justicia concluyó que “el hecho existió, pero no constituye delito”, criterio que fundamentó el sobreseimiento definitivo de los cuatro imputados.

La denuncia se originó a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, luego del partido disputado entre Vélez y Atlético Tucumán. De acuerdo con la investigación, la joven llegó al hotel donde se alojaba la delegación del club tras haber sido invitada por Sebastián Sosa, con quien mantenía contacto previo a través de mensajes en redes sociales.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública y deportiva. Tras conocerse la denuncia, la dirigencia de Vélez, encabezada por el presidente Fabián Berlanga, decidió rescindir los contratos de los cuatro futbolistas involucrados mientras avanzaba la investigación judicial.