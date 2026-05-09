Reabren la causa por abuso contra los cuatro exjugadores de Vélez: qué resolvió la Justicia de Tucumán

La Justicia de Tucumán reabrió la causa por abuso sexual contra los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, denunciados por una periodista por un hecho ocurrido en marzo de 2024, cuando integraban el plantel de Vélez Sarsfield. La Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento y ordenó una nueva revisión de las pruebas.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que aceptó el recurso presentado por el abogado de la denunciante y dejó sin efecto la resolución firmada el último 30 de diciembre por el juez Augusto José Paz Almonacid.

Qué pruebas revisará la Justicia en la causa contra los futbolistas

El tribunal ordenó una revisión integral del expediente. Entre las pruebas que volverán a analizarse aparecen los peritajes tecnológicos, los testimonios incorporados en la investigación y las cámaras de seguridad del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, donde estaba alojada la delegación de Vélez.

La Cámara también deberá definir si, luego de esa revisión, corresponde elevar la causa a juicio oral. Según sostuvo el abogado de la denunciante, durante el proceso anterior hubo una omisión de pruebas vinculadas con la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Sosa, Cufré, Osorio y Florentín continúan sus carreras en distintos clubes.

El hecho denunciado ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, después del partido entre Vélez y Atlético Tucumán. Según la investigación, la joven había llegado al hotel tras ser invitada por Sebastián Sosa, con quien mantenía contacto mediante mensajes de Instagram.

De acuerdo con la denuncia, luego de consumir una bebida en la habitación, la periodista fue abusada por Osorio, Florentín y Cufré. Tiempo después, en una entrevista, la mujer afirmó: “Sosa me entregó”.

El impacto judicial y deportivo tras la denuncia en Vélez

Tras la denuncia, la dirigencia de Vélez, encabezada por el presidente Fabián Berlanga, resolvió rescindir los contratos de los cuatro futbolistas involucrados antes de que se conociera el sobreseimiento anulado ahora por la Cámara tucumana.

Durante la investigación judicial, Cufré, Osorio y Florentín permanecieron bajo prisión domiciliaria. En sus primeras declaraciones públicas, Cufré y Osorio sostuvieron que lo ocurrido en la habitación había sido consentido.

Actualmente, Cufré juega en Remo de Brasil, Sosa continúa su carrera en Juventud de Las Piedras de Uruguay, Osorio integra el plantel de Defensa y Justicia y Florentín se desempeña en Independiente Rivadavia.

Con información de Clarín