La Justicia de Neuquén ordenó al ISSN cubrir el tratamiento de un afiliado con leucemia

Un afiliado al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) que tiene leucemia logró, vía amparo judicial, que la obra social provincial cubra al 100% un medicamento que le habían rechazado.

La Cámara Civil de Apelaciones- integrada por Patricia Clerici y Pablo Furlotti- ordenó que se le garantice el tratamiento por el plazo de seis meses e hizo especial hincapié en «el peligro en la demora» determinado por el «avance lógico de la enfermedad, con compromiso de vida para el amparista, si no se acomete el tratamiento indicado».

El ISSN rechazó el pedido en primera instancia. Reconoció la patología pero sostuvo que no tenía «la obligación de proveer específicamente el medicamento». Indicó que se «ha demostrado fehacientemente que existen tratamientos alternativos igualmente válidos y aprobados».

Los jueces consideraron que «debe primar el respeto por la indicación de la médica tratante» porque «acredita la verosimilitud del derecho invocado, y el derecho del actor a que la obra social a la que pertenece le brinde la prestación farmacológica pertinente».

Condicionaron su renovación, por fuera del plazo, «al diligenciamiento de la prueba pericial médica ofrecida por la parte demandada y a la presentación por parte de la médica tratante, de un informe actualizado sobre la evolución de la enfermedad del amparista».

Se trata de un paciente con comorbilidades que imposibilitan un tratamiento de quimioterapia intensiva, por lo cual los profesionales optaron por un tratamiento de baja intensidad.