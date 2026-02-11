La Justicia de Viedma imputó a una mujer por recibir dinero proveniente de una extorsión

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formalizó este martes una investigación penal contra una mujer acusada de recibir transferencias bancarias provenientes de una maniobra extorsiva. Según la Fiscalía, la imputada habría recibido los fondos con conocimiento de su origen ilícito.

Según la formulación de cargos, la imputada recibió en su cuenta bancaria dos transferencias por un monto cercano a 300.000 pesos. «Dichas sumas habrían sido transferidas por la víctima luego de recibir comunicaciones telefónicas intimidatorias en las que se exigía dinero a cambio de no causar daño a su hermano, quien se encontraba alojado en un establecimiento penitenciario de la provincia del Chubut», precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal detalló que la maniobra comenzó con un primer llamado telefónico, en el que la víctima fue advertida sobre presuntas amenazas a su familiar dentro del lugar de detención.

Posteriormente, se produjo una segunda comunicación desde otro número, en la cual una voz masculina volvió a exigir el dinero y proporcionó los datos de la cuenta bancaria a la que debían realizarse las transferencias.

La Fiscalía acusó a la mujer por encubrimiento y receptación dolosa

En este contexto, la Fiscalía consideró que la mujer recibió los fondos a sabiendas de su procedencia delictiva, por lo que la imputación corresponde al delito de encubrimiento por receptación dolosa, agravado por la gravedad del delito precedente.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal cuenta con varios elementos probatorios: la denuncia penal presentada por la víctima, los comprobantes de las transferencias efectuadas y un informe bancario que acredita la recepción del dinero en la cuenta señalada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa oficial de la imputada no se opuso a la acusación, por lo que el juez interviniente dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.