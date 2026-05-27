Las escuelas podrán labrar actas y denunciar agresiones a docentes en Neuquén

El 3 de julio de 2025 se aprobó la norma en la Legislatura. Fue impulsada por ATEN. Foto Matías Subat.

Las escuelas de Neuquén deberán labrar un acta para remitir a la Policía y así activar el procedimiento contravencional ante un caso de violencia contra docentes, según la reglamentación de la ley que publicó el gobierno provincial.

El monto de las multas para quien agreda (física o verbalmente) a un maestro o maestra arranca en los $81.129,33 (el valor actual de 1 JUS), aunque también se le puede imponer 20 horas de trabajo comunitario o arresto de hasta 30 días.

El 3 de julio de 2025 la Legislatura de Neuquén aprobó una ley, impulsada por el sindicato ATEN, para prevenir y sancionar las agresiones contra docentes. El caso que originó el proyecto, y que cobró notoriedad pública, fue el del colegio San Martín de la ciudad de Neuquén en el que la mamá de una estudiante fue acusada de golpear a un grupo de profesoras.

El gobierno provincial respaldó la iniciativa, aunque durante el debate legislativo se introdujeron una serie de modificaciones al texto.

Casi un año después, el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación, Soledad Martínez, firmaron el decreto que reglamenta la ley y que fue publicado esta semana en el Boletín Oficial de la provincia.

Entre los aspectos que introduce incorpora el modelo de acta que deberán elaborar las autoridades de las escuelas (en la que describan los hechos) para presentarlo ante la Policía y que así se active el procedimiento contravencional.

En la enumeración de las violencias figura la física, la psicológica, la simbólica y digital (mensajes, publicaciones, difusión de contenido, hostigamiento por medios electrónicos, redes sociales o plataformas digitales), amenazas y acoso.