Liberaron a los turistas tucumanos acusados de estafas en un hotel de lujo de Bariloche

Los 7 integrantes de una familia, oriunda de San Miguel de Tucumán, que están imputados de estafas, pagaron los 700.000 pesos que el juez de garantías Víctor Gangarrosa les había impuesto como fianza para recuperar la libertad. Los acusados estaban detenidos en comisarías de Bariloche y salieron en libertad el viernes.

El fiscal del caso Tomás Soto dijo que el viernes la defensora oficial Blanca Alderete había planteado al juez que era imposible cumplirla para los imputados. Es que solo dos declararon tener una ocupación los restantes afirmaron que estaban desempleados.

Soto comentó que en el transcurso de la audiencia avisaron que un abogado de los acusados había depositado los 700.000 pesos exigidos por el juez para salir libres. El fiscal comentó que presentaron 30 comprobantes de depósitos bancarias por varios montos hasta completar la caución real. Gangarrosa les había impuesto una fianza de 100.000 pesos a cada uno.

Soto imputó a Isaías Ezequiel Flores, Candela Valdez, José Eduardo Víctor Flores, Lucas Gabriel Flores, Evangelina Irene Navarro, María Florencia Gamio y Rita Silvia Flores por estafas perpetradas con tarjetas de crédito.

El grupo de 7 adultos y una nena había llegado en avión la mañana del 20 de agosto pasado a Bariloche. Y se presentaron en la recepción del exclusivo hotel Tunquelén de Bariloche, ubicado a la altura del kilómetro 24 de la avenida Bustillo, en la zona de Llao Llao.

Soto explicó que habían pagado 998.416 pesos por una estadía de 6 días y 7 noches para el grupo. Abonaron por internet con varias tarjetas de crédito con el sistema de Mercado Pago. Las reservas las hicieron en la página web del hotel. Por eso, no tuvieron ningún problema para alojarse en el hotel.

La maniobra se descubrió cuando quisieron pagar 423.320 pesos por los servicios que habían solicitado en las habitaciones 209, 212 y 215 donde se alojaron. Personal del hotel detectó que las tarjetas que usaban eran rechazadas. Avisaron a la encargada administrativa que hizo la denuncia.

Policías arrestaron al grupo de turistas antes de que amaneciera el 26 de agosto último. Esa jornada tenían previsto retirarse del hotel. Les secuestraron 207.800 pesos y 23 pases de esquí de Capsa.

Al día siguiente se hizo la audiencia de control de detención y de formulación de cargos. El fiscal los imputó por las estafas. No pidió la prisión preventiva, pero como no tenían domicilio en Bariloche, el juez les fijó una caución real de 100.000 pesos a cada uno como condición para recuperar la libertad. Como no tenían ese dinero, fueron alojados en comisarías a la espera de que paguen. Mientras que la nena se entregó a personal del Senaf de manera temporal porque la madre había quedado arrestada.

Soto informó que el viernes un abogado que los representaba envió los comprobantes de los depósitos bancarios por la suma total. El juez dispuso la libertad de los 7 imputados, con la obligación de comparecer ante la justicia cada vez que sean requeridos porque la investigación sigue adelante.

Respecto a la constatación de los domicilios en San Miguel de Tucumán, el juez dispuso que se verifiquen fehacientemente después, porque la Policía tucumana no corroboró dónde vivían los imputados como había requerido la justicia rionegrina.

El fiscal dijo que los imputados tenían en su poder 200 pases que compraron en la página web de Catedral Alta Patagonia (Capsa) con tarjetas bancarias, con las identidades de ellos. Dos era para usar esta temporada y el resto en el invierno 2023. La compra de estos pases de esquí asciende a cerca de 1,9 millones de pesos, a una razón de 9.500 pesos cada pase.

Soto reiteró que Capsa no presentó hasta el momento ninguna denuncia porque los pagos no fueron rechazados.