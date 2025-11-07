Lo acusaron de abusar sexualmente de una adolescente durante una fiesta en Cipolletti

Un joven de 21 años fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal en una audiencia realizada hoy en los tribunales de Cipolletti. La acusación se basa en un hecho ocurrido durante una fiesta en una vivienda particular, donde la víctima sería una adolescente.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado irrumpió de manera repentina en la habitación donde se encontraba la joven y la agredió sexualmente, aprovechándose de su estado de indefensión.

La alerta sobre el presunto abuso partió de la madre de una amiga de la víctima, quien al tomar conocimiento de lo sucedido, se comunicó de inmediato con la Policía de la Unidad 24 del barrio Don Bosco.

A partir de ese momento, se activó el protocolo para casos de abuso sexual, brindando contención y asistencia a la adolescente a través de un equipo interdisciplinario del hospital de Cipolletti, integrado por médicos, psicólogas y trabajadoras sociales.

La fiscalía basa su acusación en diversas pruebas, incluyendo la denuncia penal realizada por el padre de la víctima, el testimonio de la amiga que se encontraba presente en la vivienda, la declaración de la madre que alertó a la policía, el informe del Gabinete de Criminalística y los elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación.

El juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos contra el joven y estableció un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.

A su vez, aceptó el pedido de medidas cautelares solicitado por la fiscalía, en acuerdo con el defensor particular del acusado, y dictó la prisión preventiva por el término de una semana.

Esta medida se fundamenta en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que aún resta realizar una ampliación de la entrevista con la víctima. El caso continúa generando conmoción en la comunidad de Cipolletti.