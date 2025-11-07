Cae un kiosco narco de Catriel que vendía metanfetaminas, cocaína y marihuana

Un operativo antidrogas realizado en Catriel permitió desarticular una boca de expendio de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, metanfetaminas y dinero en efectivo. La investigación estuvo a cargo de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía de Río Negro y fue supervisada por la Justicia Federal de General Roca, que imputó a una pareja por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento fue el resultado de una investigación de inteligencia que se extendió durante más de seis semanas, iniciada a partir de una denuncia anónima realizada al sistema 0800-DROGAS (3334124). A partir de esa información, los investigadores reunieron pruebas suficientes para solicitar la orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez federal Hugo Greca.

Durante el operativo, realizado en una vivienda del barrio Santa Cruz, los efectivos encontraron cocaína lista para su venta, marihuana en distintas presentaciones, 34 pastillas de metanfetaminas, una balanza de precisión, más de 100 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes. Los elementos incautados confirmaron la existencia de una red de venta minorista de drogas que operaba en el sector.

La pareja que habitaba el domicilio fue notificada formalmente de su imputación y quedó vinculada a la investigación federal. Según fuentes policiales, la evidencia recolectada permitirá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y su posible conexión con otras redes de distribución.

Para garantizar la seguridad y efectividad del operativo, intervinieron también agentes de la Delegación Toxicomanía de Cipolletti y del Grupo Especial C.O.E.R., quienes brindaron apoyo táctico y logístico. Gracias a la coordinación entre las diferentes unidades, el procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y con resultados considerados “altamente positivos” por las autoridades.

Este operativo se suma a otras acciones recientes desarrolladas en la provincia en el marco de la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de reforzar la presencia estatal en los barrios y reducir la circulación de drogas en las comunidades locales.