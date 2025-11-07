Jurado popular declaró culpable al acusado de abusar de una adolescente que luego se suicidó en Plaza Huincul

Tras cinco jornadas de debate en Cutral Co, un jurado popular declaró culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de su entorno familiar, quien se quitó la vida horas después del ataque. El veredicto se conoció esta tarde y respaldó la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Ana Mathieu, quienes habían solicitado la declaración de responsabilidad penal.

Por una mayoría de 8 votos sobre 12, el jurado consideró probado que el acusado cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por haberse perpetrado contra una menor de 18 años y por el aprovechamiento de una situación de convivencia preexistente. La jueza de garantías Laura Barbé estuvo a cargo de dirigir el debate.

El hecho ocurrió el 22 de julio de 2024 en la ciudad de Plaza Huincul. Según la teoría del caso, el hombre llegó al domicilio donde convivía con la víctima alrededor de las 17 horas y, tras una discusión por una transferencia de dinero realizada por la joven mediante Mercado Pago, la atacó y abusó sexualmente de ella utilizando la fuerza, provocándole diversas lesiones.

De acuerdo con la acusación fiscal, la adolescente, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad emocional y familiar, tomó la decisión de quitarse la vida en menos de doce horas después del ataque. Fue hallada sin vida en el interior de la vivienda, y la autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento.

“Ella estaba inmersa en una situación de vulnerabilidad, y el único que pudo causarle las lesiones fue el acusado, el único varón presente en la casa”, remarcaron los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los alegatos de apertura. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia adhirió al planteo acusatorio, acompañando la postura de la fiscalía.

En contraste, los abogados defensores del acusado solicitaron su declaración de no culpabilidad, argumentando que no existían pruebas directas suficientes para atribuirle el delito. Sin embargo, el jurado consideró acreditada su responsabilidad penal en el caso.

Tras el veredicto, el tribunal deberá fijar en los próximos días una audiencia para determinar la pena que deberá cumplir el condenado. La fiscal Mathieu y el fiscal jefe Liotard estuvieron acompañados durante el juicio por la asistente letrada Valeria Ceballos, quien también intervino en la presentación de la prueba ante el jurado.