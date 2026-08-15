Causa Sur Finanzas: la Justicia secuestró una Ferrari vinculada con Ariel Vallejos que estaba oculta en Puerto Madero

El vehículo está relacionado al titular de Sur Finanzas. Vallejos es un reconocido amigo de Claudio "Chiqui" Tapia (Foto: gentileza)

La Justicia federal de Lomas de Zamora secuestró una Ferrari California descapotable perteneciente a Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas. El automóvil, que era rastreado desde finales de 2025, fue hallado encubierto en el subsuelo de un edificio de Puerto Madero, sin patentes y cubierto con una lona.

Vallejo, conocido por su cercanía con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afronta imputaciones por asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos agravado y administración fraudulenta. Este último cargo está directamente relacionado con maniobras en perjuicio del Club Atlético Banfield.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella a instancias de la fiscal Cecilia Incardona. Según las actuaciones judiciales, la propiedad del vehículo valuado en unos US$ 320.000 había sido transferida de forma fraudulenta a una jubilada de 73 años con el objetivo de eludir las medidas cautelares sobre el patrimonio del empresario.

El operativo en Puerto Madero se concretó a partir del testimonio de un residente del edificio. En el lugar, la Policía halló las chapas patentes y la documentación del rodado guardadas en una caja fuerte dentro de un departamento vinculado al hijo de la jubilada, quien intentó presentarse como comprador de buena fe sin poder justificar los fondos.

La Ferrari incautada integraba una flota de al menos veinte vehículos de alta gama rastreados por los investigadores. Entre ellos figuran ejemplares de marcas como Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Alfa Romeo, además de tres camiones blindados de transporte de caudales que la empresa utilizaba para sus operaciones habituales.

La Justicia secuestró una Ferrari vinculada a Sur Finanzas: los detalles

La fiscalía determinó que el patrimonio era sistemáticamente ocultado mediante una red de prestanombres y sociedades pantalla. Varios de los automóviles de lujo figuraban formalmente a nombre de familiares directos, allegados y empleados con roles administrativos ficticios dentro de las empresas del grupo.

En paralelo al secuestro de bienes, el organismo recaudador ARCA detectó maniobras de evasión fiscal por más de $3.327 millones a través de la firma Sur Finanzas PSP S.A. La investigación sobre Billeteras virtuales reveló giros financieros por más de $818.000 millones operados mediante usuarios insolventes o sin inscripción impositiva.

La unidad Ferrari California descapotable que está vinculado al titular de Sur Finanzas (Foto: gentileza)

Dentro del expediente se analizan transacciones por $4.000 millones efectuadas por personas que percibían asistencia social, así como cuentas ligadas a usuarios con máxima calificación de morosidad bancaria que movilizaron montos superiores a los $7.000 millones.

Aunque la justicia dictó recientemente la falta de mérito para exdirectivos de la entidad deportiva, la causa permanece abierta y con medidas de prueba pendientes. La resolución definitiva sobre la situación procesal de los implicados quedará en manos del nuevo titular del juzgado, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

La causa salpica también al ámbito deportivo por préstamos otorgados al Club Atlético Banfield con tasas de interés usurarias. La fiscalía sostiene que la financiera facilitó la estructura de capital no registrado para concretar un perjuicio económico que obligó al club a asumir deudas millonarias en dólares sin trazabilidad bancaria.

Con información de Infobae