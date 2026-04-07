Lo condenaron a prisión efectiva por robar un cuchillo de alpaca en el centro de Cipolletti

Un delincuente con frondosos antecedentes regresará a la cárcel tras ser protagonista de un nuevo hecho de inseguridad en la zona comercial. La Justicia de Río Negro dictó la sentencia este martes bajo la figura de reincidencia.

El hecho: un «falso cliente» en calle Miguel Muñoz

El episodio que derivó en la condena ocurrió el pasado jueves, alrededor de las 11:45, en un comercio ubicado sobre la calle Miguel Muñoz, en pleno corazón de Cipolletti. Según detalló la fiscalía durante la audiencia en el Foro Penal, el imputado ingresó al local simulando ser un cliente interesado en realizar una compra.

Aprovechando una distracción de la empleada mientras le realizaba consultas técnicas, el hombre se apoderó de una pieza de alto valor: un cuchillo marca Ombú de acero con empuñadura de alpaca, que incluía una funda de cuero con detalles artesanales. El artículo sustraído está valuado en aproximadamente 180 mil pesos.

Detención y reincidencia

La maniobra delictiva no pasó inadvertida por mucho tiempo. Tras salir del local, el sujeto fue interceptado y demorado a los pocos metros por personal policial, quienes hallaron el costoso elemento entre sus pertenencias.

Un dato clave que agravó la situación procesal del detenido es su historial delictivo. El hombre había recuperado la libertad en septiembre de 2025 tras cumplir una condena previa por hurto. Sin embargo, su nueva detención el pasado 2 de marzo confirmó su incapacidad para reinsertarse, lo que llevó a la Justicia a aplicar una pena de cumplimiento efectivo.

Juicio y condena en el Foro Penal

Durante la audiencia de este martes, la fiscalía calificó el hecho como hurto simple en grado de autor. Por su parte, el defensor oficial no cuestionó la materialidad del hecho ni las condiciones de la detención, calificando la pena acordada como «razonable» dada la evidencia recolectada.

«El juez de Garantías homologó la resolución que condena al imputado a la pena de un mes y veinte días de prisión efectiva«, confirmaron fuentes judiciales.

Declaración de reincidencia y costas

Además de la privación de la libertad, el magistrado dictó formalmente la declaración de reincidencia, un agravante que impactará en futuros procesos judiciales del condenado. Asimismo, se le exigió el pago de las costas del proceso legal.

Tras la lectura del fallo, se ofició de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial para que se proceda al traslado del hombre y se dé inicio al cumplimiento de la pena impuesta, sacando de circulación a un delincuente recurrente que acechaba a los comerciantes de la ciudad.