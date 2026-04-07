Murió el hombre que defendió a su hijo en la Fiesta del Asado y agravaron la acusación a homicidio en Zapala

La muerte de Milton Albino Rezuc, ocurrida 20 días después de haber sido apuñalado en la Fiesta del Asado en Zapala, derivó en un cambio clave en la causa judicial: la fiscalía reformuló la acusación contra el imputado y ahora lo acusa por homicidio simple. El caso había comenzado como un intento de homicidio, pero el fallecimiento de la víctima modificó el escenario procesal y elevó la gravedad de los cargos.

El cambio en la imputación

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto al asistente letrado Gastón Rodríguez, atribuyó al acusado el delito de homicidio simple en carácter de autor.

En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que el imputado cumpla prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación.

Sin embargo, el juez de Garantías, Eduardo Egea, no hizo lugar al pedido y dispuso que el acusado continúe bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Un ataque en medio de un evento masivo

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de marzo, alrededor de las 3:15, en el predio de la Fiesta del Asado, en la intersección de Avellaneda y Zeballos.

Según la investigación preliminar, el imputado, junto a otro hombre, comenzó a agredir físicamente al hijo de la víctima y a un amigo. En ese contexto, Rezuc intervino para intentar frenar la golpiza.

Fue entonces cuando el agresor extrajo una cuchilla de 27 centímetros y, con intención homicida, lo apuñaló en la zona abdominal.

Intervención y secuestro del arma

Tras el ataque, personal policial que se encontraba en el lugar asistió de inmediato a la víctima y demoró al agresor. El cuchillo utilizado fue secuestrado en el lugar como elemento clave para la causa.

Rezuc fue trasladado al hospital, donde permaneció internado durante casi tres semanas en estado delicado, hasta que finalmente falleció a finales del mes pasado como consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigación en curso

Con el agravamiento de la acusación, el magistrado también resolvió extender el plazo de la investigación por tres meses, tal como había solicitado la fiscalía.

Durante ese período, se continuará con la recolección de pruebas para esclarecer completamente la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Zapala, ya que ocurrió en el marco de un evento público y masivo, y tuvo como desenlace la muerte de un hombre que intentó intervenir para proteger a su hijo.