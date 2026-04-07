Quién era el joven asesinado a tiros en Valentina Sur de Neuquén y qué dijo la autopsia judicial. Foto Cecilia Maletti

El brutal crimen de un joven de 19 años mantiene en vilo a el populoso barrio de Valentina Sur Rural desde que se conoció el deceso esta mañana. El hecho, digno de una escena cinematográfica en la que desde un vehículo en movimiento comienzan a disparar, quedó registrado en cámaras y se comparte entre vecinos. La tragedia había sacudido el sector el fin de semana cuando otro joven de 16 años murió también por una bala. Diario Río Negro pudo confirmar la identidad de la víctima y los resultados preliminares de la autopsia.

La identidad de la víctima

Se trata de Rodrigo Campos, de 19 años. En el lugar, al momento de la balacera había una adolescente de 15 años que permanece hospitalizada. Según la información a la que accedió este medio, la menor no es familiar de la víctima.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro. Allí, dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un carro de comidas donde se encontraba la víctima.

El hecho fue en jurisdicción de la comisaría 44. Foto: Cecilia Maletti

Qué dijo la autopsia

La necropsia judicial solicitada por la fiscal del caso Lucreacia Sola establecieron preliminarmente la causa de la muerte.

«Hemorragia interna masiva abdominotoráxica, con lesión vascular central, y se le extrajo un proyectil de arma de fuego», explicaron los forenses.

Cómo sigue la investigación

Por estas horas, el equipo invetigador de la policía y el Poder Judicial trabajan en más de una hipótesis.

Para despejar el camino hacia el real móvil del crimen, se trabaja detenidamente en las imagenes registradas en la zona por cámaras y con el relevamiento de testimios de testigos y familiares.