Lo condenaron por abusar sexualmente de su prima en Neuquén: la víctima es una niña
La decisión fue por unanimidad y en una próxima audiencia se determinará la pena que deberá cumplir.
Un tribunal de Neuquén declaró responsable penalmente a un hombre mayor de edad por abuso sexual de una niña. La víctima es su prima.
La investigación aportó que los ataques sexuales fueron por más de dos años, cuando la menor tenía entre 8 y 10 años de edad.
El tribunal fue integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Marco Lupica Cristo y la jueza Florencia Martini.
La decisión fue por unanimidad y declararon al acusado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.
El imputado había llegado a esta instancia judicial acusado también por el delito de abuso sexual simple con respecto a otra prima, una hermana de la víctima.
En ese caso, el tribunal no pudo dar por acreditado el hecho más allá de toda duda razonable, por lo que quedó absuelto de esta segunda acusación.
Ahora, en una próxima audiencia se determinará la pena que deberá cumplir.
