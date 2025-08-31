Investigan la muerte de un bebé en Centenario: tenía «múltiples traumatismos» y detuvieron al padre

Un trágico episodio generó conmoción en Neuquén este sábado, cuando un bebé de apenas un mes y siete días murió en el hospital Natalio Burd de Centenario, luego de haber sido trasladado de urgencia por el SIEN en paro cardiorrespiratorio. Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF), el lactante falleció debido a «múltiples traumatismos».

La situación se encuentra bajo investigación judicial, ya que los médicos que lo atendieron constataron lesiones previas. La Fiscalía dispuso medidas inmediatas sobre el domicilio de la familia.

El ingreso al hospital y el deceso

El bebé ingresó a las 13:15 en una ambulancia del SIEN junto a su madre, tras sufrir complicaciones respiratorias. El personal médico inició maniobras de reanimación en el trayecto y los pediatras del hospital continuaron con procedimientos intensivos, administrando cuatro dosis de adrenalina.

A pesar de los esfuerzos, no lograron recuperar signos vitales y el bebé fue declarado fallecido a las 14:00. Posteriormente, se realizó un examen físico que reveló la existencia de lesiones que habían sido previamente documentadas en consultas médicas anteriores.

Qué dijo la madre

La progenitora, de 35 años, declaró a los investigadores que en horas de la madrugada, alrededor de las 5:00, su pareja tomó en brazos al bebé y, debido a una lesión en su brazo izquierdo, lo dejó caer accidentalmente. Según su versión, en ese momento el niño permaneció consciente y sin signos de dolor.

Sin embargo, pasadas las 12:00 comenzó a notar palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el pedido de asistencia médica. La secuencia de los hechos y la demora en acudir al hospital forman parte de las averiguaciones que lleva adelante la Justicia.

Intervención judicial y medidas adoptadas

La Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, a cargo del fiscal Andrés Aznar, tomó intervención inmediata y dispuso que la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 se ocupe del caso. Asimismo, se están llevando a cabo diligencias de allanamiento y peritajes.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó que se ordenó la detención del papá del bebé. «Mañana va a solicitar la audiencia de formulación de cargos por el delito de homicidio«, indicaron desde el MPF. La causa de la muerte del bebé fueron múltiples traumatismos.