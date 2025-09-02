«Ni un monopatín»: la dura prohibición judicial a un joven petrolero tras una fuga en Andacollo

Un joven de Andacollo quedó inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado tras protagonizar una fuga que mantuvo en vilo a la policía durante más de 90 minutos. La resolución fue dictada por el juez de garantías de la V Circunscripción, Eduardo Egea, quien consideró que el acusado representa “un peligro en la vía pública”.

La medida se conoció el sábado pasado en una audiencia judicial en la que el magistrado avaló la formulación de cargos realizada por la fiscal del caso, Natalia Rivera. El imputado enfrenta acusaciones por desobediencia a la autoridad y falsedad ideológica, además de unificar la causa con un episodio de conducción peligrosa ocurrido este año.

La persecución de 90 minutos

El hecho más reciente que llevó a la prohibición ocurrió el pasado 27 de agosto. Ese día, el joven escapó de dos móviles policiales mientras conducía a alta velocidad por las calles de Andacollo. La fuga se prolongó durante una hora y media hasta que finalmente pudo ser detenido.

El juez fue tajante al explicarle la gravedad de la situación: “No puede manejar ni un monopatín eléctrico, ni una moto, nada que tenga motor. Si incumple, el Ministerio Público Fiscal puede pedir medidas más severas”.

El intento de recuperar la licencia

Otro de los hechos que agravó la situación ocurrió el 10 de octubre de 2024. El acusado se presentó en el destacamento de Huinganco e hizo una exposición policial afirmando haber extraviado su licencia de conducir. Sin embargo, el carnet había sido secuestrado días antes en un procedimiento vial.

Con ese documento, intentó obtener una nueva licencia en la municipalidad de Huinganco, lo que derivó en la imputación por falsedad ideológica.

Un tercer episodio en 2025

La fiscalía también pidió unificar estos hechos con un incidente registrado en febrero de 2025. En esa ocasión, el joven conducía sin respetar los límites de velocidad, fue interceptado por efectivos policiales y se negó a descender de su vehículo. Se encerró dentro e intentó fugarse, pero finalmente el rodado fue secuestrado.

Argumentos del juez y excepciones

Egea justificó la prohibición de conducir destacando que el imputado “se conduce sin ningún apego a las reglas de tránsito, sin aprecio por su integridad ni por la vida de terceros”.

La prohibición regirá por dos meses y alcanza a todo tipo de vehículos motorizados. No obstante, el magistrado hizo tres excepciones: podrá conducir únicamente dentro de los playones de la empresa en la que trabaja, en el interior de los yacimientos y en los caminos internos que conectan un yacimiento con otro.