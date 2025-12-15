Lo imputaron por agredir con una botella a un policía en una plaza de Cipolletti. foto: Florencia Salto

Un hombre de 41 años fue imputado por agredir a un efectivo policial durante los disturbios registrados el domingo por la mañana en inmediaciones de la plaza San Martín, donde un uniformado resultó con heridas cortantes en el rostro.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este lunes, ocasión en la que la fiscalía acusó al imputado por el delito de atentado contra la autoridad agravado, en concurso ideal con lesiones agravadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas policiales en cumplimiento de sus funciones, en carácter de autor.

De acuerdo con la acusación, el hecho tuvo lugar el domingo 14 de diciembre de 2025, cerca de las 6.43, en la intersección de las calles Roca y España. En ese sector se produjeron incidentes entre dos grupos de personas, lo que motivó la intervención policial para controlar la situación.

Durante ese procedimiento, el imputado habría ejercido violencia directa contra un sargento que se encontraba prestando servicio, atentando contra la autoridad mediante el uso de la fuerza. En ese contexto, según se indicó, el acusado golpeó al efectivo con una botella en el rostro, causándole lesiones de distinta gravedad.

El policía lesionado fue asistido posteriormente por la guardia médica de una clínica privada, donde se certificaron las heridas sufridas.

Como medida cautelar, la fiscal solicitó que el imputado deba presentarse de manera mensual en una dependencia policial hasta la realización del juicio. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dispuso la medida solicitada, con vigencia hasta abril de 2026.

Asimismo, ordenó la liberación del acusado, quien permanecía demorado desde el momento del hecho.