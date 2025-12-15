Condenan al asesino del hombre que quiso frenar una violenta discusión en Neuquén

En una audiencia realizada este martes en la Ciudad Judicial, la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer presentaron un acuerdo mediante el cual Eduardo Cifuentes admitió su responsabilidad en el homicidio de Pedro Benjamín Cordero Fernández. Como resultado, fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

La discusión de pareja previa al crimen

Durante la primera etapa de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso las circunstancias del hecho, ocurrido el 13 de septiembre alrededor de las 22.42 frente a una vivienda del barrio Islas Malvinas. Según se detalló, ese día se desató una discusión entre un hombre y una mujer que habían mantenido una relación de pareja.

En el transcurso del conflicto, la mujer y una familiar arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra la casa, provocando daños en vidrios y en un vehículo estacionado. El hombre, por su parte, intentó defenderse arrojándoles agua fría con un balde.

De acuerdo con la acusación, en ese contexto Cordero Fernández, que se encontraba dentro del domicilio, salió con la intención de calmar la situación. En ese momento fue atacado por Cifuentes —expareja de la mujer—, quien lo hirió con un arma blanca. La lesión le ocasionó la muerte a raíz de un taponamiento cardíaco, pese a la atención médica recibida.

El delito imputado y el acuerdo

La fiscalía atribuyó a Cifuentes el delito de homicidio simple en calidad de autor. El tribunal colegiado, integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Lucas Yancareli y Juan Kees, avaló el acuerdo alcanzado por las partes y declaró acreditada su responsabilidad penal.

En una segunda instancia se debatió la pena a imponer. La fiscalía solicitó una condena de ocho años de prisión efectiva, indicando que la familia de la víctima fue informada y prestó conformidad. Para fundamentar el monto, se tuvieron en cuenta como agravantes la violencia del hecho, el uso de un arma blanca y que la víctima se encontraba desarmada. Como atenuantes, se valoraron la falta de antecedentes penales computables, el reconocimiento del hecho y la colaboración del imputado durante la investigación.

La defensa no presentó objeciones al pedido de la fiscalía y, por unanimidad, el tribunal fijó la pena solicitada.

Una audiencia pendiente

Dado que las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos, en los próximos días se realizará una nueva audiencia para que la condena quede firme y se inicie su ejecución. Cifuentes, que había llegado a la audiencia bajo prisión domiciliaria, quedó alojado en una unidad de detención hasta que se formalice su situación como detenido.