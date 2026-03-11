Tras casi nueve años desaparecido, un vehículo con pedido de secuestro fue hallado en un taller de Viedma

Tras casi nueve años de estar buscado por la justicia, un Ford Focus finalmente fue recuperado este martes en un taller mecánico de Viedma. El hallazgo se dio en un operativo del Departamento Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección General de Toxicomanía y Leyes Especiales, que contó con la colaboración de la Comisaría 34°.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18 en un taller ubicado sobre calle Bernal al 25. Según informaron desde la policía, la inspección se realizó con autorización del propietario y bajo acta de conformidad.

Durante la verificación, los uniformados advirtieron la presencia del vehículo en el sector exterior del taller. Al consultar los registros oficiales, confirmaron que el automóvil estaba solicitado por la Policía de la Provincia de Chubut desde el año 2017.

Tras constatar la situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del rodado, quedando a disposición de la Justicia.

Hurto de herramientas en Viedma: la policía aprehendió a dos sospechosos en plena mañana

Dos hombres fueron aprehendidos este martes por la mañana tras intentar ocultar herramientas presuntamente robadas en una obra en construcción de Viedma. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Unidad 38° de la ciudad, tras un aviso del Comando de Emergencias 911.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:45 en inmediaciones de las calles 26 y 7, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de los sospechosos. Según informaron desde la policía, las características de los individuos coincidían con registros aportados por el Centro de Monitoreo y cámaras de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 3, donde previamente se había denunciado la sustracción de herramientas desde un camión estacionado. Este hecho había ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 34°.

Tras la identificación, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambos hombres y al secuestro de diversos elementos, entre ellos herramientas de mano y otros objetos. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso la continuidad de las actuaciones por el delito de hurto.