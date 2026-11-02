Paro docente y marcha en Neuquén: el cronograma anunciado por ATEN para la primera semana de noviembre

El gremio docente ATEN rechazó el viernes pasado la primera oferta salarial que acercó el Gobierno de Neuquén para la paritaria del 2027. Anunció un paro de 48 horas y una marcha esta semana. Así es el cronograma que comunicó el sindicato.

El jueves anterior se adhirió al paro de Ctera convocado por la muerte de la docente Nancy Estela Godoy en Corrientes.

Cronograma de paro docente y de medidas en Neuquén

Según el cronograma que informaron desde el gremio, el martes 3 de noviembre iniciará el paro por 48 horas. Habrá actividades por seccional.

Para el miércoles 4 se convocó a una marcha provincial, con concentración a las 10:30 en el monumento a San Martín. «Por un salario que reconozca la tarea docente», dijeron desde el gremio.

Fany Mansilla, la secretaria general de ATEN. dijo que el rechazo salarial se decidió de forma «unánime» y llamó a lograr «un salario que alcance para vivir en la provincia de Vaca Muerta».

Paritaria docente en Neuquén: qué ofertó el Gobierno y qué reclama ATEN

El ofrecimiento del Ejecutivo fue la continuidad de los ajustes trimestrales por IPC hasta julio del año que viene y una suba adicional del 4% a pagarse en el mes de enero de 2027. Además, incluyó una compensación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable por un monto total de $480.000, prevista para ser cancelada en la segunda quincena de enero.

Como publicó anteriormente este medio, desde el gremio solicitaron un aumento del 50% de recomposición al básico camino a la canasta familiar, la derogación del adicional docente para su incorporación al básico, un IPC «mensual y real» desde enero de 2027, un plan estatal de viviendas y un aumento de las partidas para infraestructura.