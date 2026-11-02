Empleadas domésticas en noviembre 2026: nuevos salarios por hora y mes según cada categoría

En el marco regulatorio fijado por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los salarios de empleadas domésticas por noviembre 2026 registran la aplicación de un incremento formal del 1,6%, al que se suma la absorción definitiva del 25% restante de la suma no remunerativa pactada en agosto.

Esta maniobra técnica unifica definitivamente el ingreso en blanco dentro del sueldo básico de convenio de las empleadas domésticas, estableciendo nuevos pisos de referencia por hora y por mes que, en las provincias de Río Negro y Neuquén, deben liquidarse obligatoriamente junto con los adicionales geográficos de ley.

Escala por categoría: los salarios de empleadas domésticas en noviembre 2026 por hora y por mes

La grilla homologada por las autoridades laborales determina importes mínimos e infranqueables, aplicables tanto para las contrataciones fraccionadas por hora como para el régimen mensualizado de 48 horas semanales:

Personal para tareas generales (Limpieza, lavado y mantenimiento del hogar) : el valor de la hora se establece en $4.174,62 con retiro y asciende a $4.451,49 sin retiro, mientras que la remuneración mensual de jornada completa alcanza $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

: el valor de la hora se establece en $4.174,62 con retiro y asciende a $4.451,49 sin retiro, mientras que la remuneración mensual de jornada completa alcanza $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores de adultos) : la cotización por hora se ubica en $4.451,49 con retiro y en $4.923,50 sin retiro, fijando los básicos mensuales en $562.837,52 y $620.420,85.

: la cotización por hora se ubica en $4.451,49 con retiro y en $4.923,50 sin retiro, fijando los básicos mensuales en $562.837,52 y $620.420,85. Caseros : para quienes habitan en la vivienda donde prestan servicios, la referencia horaria cotiza en $4.451,49, con una retribución mensualizada de $562.837,52.

: para quienes habitan en la vivienda donde prestan servicios, la referencia horaria cotiza en $4.451,49, con una retribución mensualizada de $562.837,52. Personal para tareas específicas (Cocineros y labores técnicas especializadas) : percibirá un piso por hora de $4.700,21 con retiro ($575.394,53 por mes) y de $5.098,84 sin retiro ($633.782,08 mensuales).

: percibirá un piso por hora de $4.700,21 con retiro ($575.394,53 por mes) y de $5.098,84 sin retiro ($633.782,08 mensuales). Supervisores (Coordinación y control del personal): la cúspide del escalafón se fija en $4.928,28 por hora con retiro ($614.791,27 mensuales) y en $5.344,33 sin retiro ($678.036,40 mensuales).

Conforme a la legislación vigente, cuando la prestación laboral resulta menor a 24 horas semanales para un mismo empleador, rige el valor horario de la categoría; en cambio, a partir de las 24 horas semanales, corresponde liquidar el salario mensual en forma proporcional a la carga convenida.

Empleadas domésticas: por qué la absorción del bono reconfigura el costo laboral antes de diciembre 2026

Desde una perspectiva analítica del régimen de empleo doméstico, la culminación de la absorción de la suma fija extraordinaria (que en agosto representó $20.000 para jornadas de 16 horas o más, $11.500 para tramos intermedios y $8.000 para menos de 12 horas) modifica sustancialmente la estructura del recibo:

Erradicación de sumas en negro o adicionales transitorios: al incorporarse el último 25% al salario básico, la totalidad de los conceptos devengados pasa a ser remunerativa, fortaleciendo los aportes previsionales al SIPA y la cobertura de la obra social. Impacto directo en la base del aguinaldo: dado que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) toma el 50% de la mayor remuneración devengada del semestre, el hecho de que noviembre integre el bono al básico asegura que el cálculo de diciembre se realice sobre un monto consolidado mucho más alto. Efecto multiplicador sobre los adicionales: al crecer el sueldo base formal, se elevan automáticamente los montos resultantes del adicional por antigüedad (1% anual desde septiembre de 2020) y del plus del 31% por zona desfavorable, vigente en Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia.

Empleadas domésticas: liquidación y adicionales obligatorios en Río Negro y Neuquén

Para confeccionar el recibo digital a través del servicio «Personal de Casas Particulares» en el portal de ARCA, los empleadores patagónicos deben contemplar los rubros legales obligatorios que protegen el poder de compra regional: