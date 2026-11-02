Paro de ATE en 27 aeropuertos: preocupación por los vuelos en la previa a la visita del papa León XIV

El sistema aerocomercial argentino ingresa en una jornada complicada este viernes 6 de noviembre. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una retención de tareas en 27 aeropuertos de todo el país, una medida que amenaza con provocar demoras y cancelaciones masivas a solo 48 horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El conflicto responde al reclamo del gremio por el desfinanciamiento de la aviación civil y la falta de presupuesto para garantizar la seguridad operacional. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, responsabilizó directamente a la Casa Rosada por las eventuales complicaciones: «Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad de la gestión de Javier Milei».

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!! CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores??? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de PONER EN RIESGO LA VIDA de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros. El viernes 6 iniciaremos una retención de tareas en 27 aeropuertos y sólo se van a garantizar vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales. En varias provincias ya LOS AEROPUERTOS NO FUNCIONAN. Van a dejar AISLADO a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros. No se conoce el destino del 90% de los $220.000 MILLONES ANUALES que se recauda por tasa aérea. A DÓNDE FUE A PARAR ESA PLATA? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros. Reclamamos mejoras salariales y en el presupuesto de la ANAC!! PD: @LuisCaputoAR y @fedesturze nunca se subieron a un avión de línea, qué pueden saber ellos de seguridad aérea!? November 2, 2026

Esquema de la protesta y servicios garantizados

Durante las 24 horas del viernes, la operatividad en las pistas y torres de control se reducirá al esquema mínimo de emergencia. El gremio confirmó que únicamente se garantizará la atención de:

Vuelos sanitarios



Traslados humanitarios y de órganos



Operaciones oficiales

«El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros», sostuvo Aguiar, quien remarcó además que en varias provincias la infraestructura técnica ya opera al límite y advirtió que la medida podría dejar aislado al interior del país.

Junto al reclamo salarial y presupuestario, la conducción de ATE puso el foco en el destino de los fondos específicos que genera el sector aeronáutico.

Desde el sindicato señalaron que no se conoce el destino del 90% de los $220.000 millones anuales que se recaudan en el país en concepto de tasas aéreas. «¿A dónde fue a parar esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos», cuestionó el dirigente.

El impacto en la logística de la visita papal: cuándo llega León XIV a Argentina

La medida de fuerza se concretará en la antesala de un fin de semana con alta demanda de pasajes. Se espera un fuerte flujo de desplazamientos internos y arribos desde países limítrofes por parte de fieles que buscan seguir el itinerario oficial de León XIV.

Domingo 8 de noviembre: arribo del Papa a Buenos Aires por la tarde, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Uruguay.



arribo del Papa a Buenos Aires por la tarde, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Uruguay. Lunes 9 de noviembre: agenda de actividades oficiales y religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



agenda de actividades oficiales y religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes 10 de noviembre: traslado aéreo de ida y vuelta hacia la provincia de Córdoba.



traslado aéreo de ida y vuelta hacia la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: actividades finales y concentración en la Basílica de Luján.

Dado que los esquemas de conectividad aérea operan con alta ocupación, cualquier cancelación o desprogramación durante el viernes podría generar un efecto dominó en los itinerarios de los días posteriores.