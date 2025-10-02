El dato clave sobre el golpe que mató a Ángela Gladis Díaz, la mujer hallada en el basural de Neuquén

El hallazgo del cuerpo de Ángela Gladis Díaz, de 23 años, en una cantera del basural de Neuquén abrió una causa judicial que avanza entre dificultades pero aporta datos clave. La muerte, que por protocolo se investiga como femicidio, estaría vinculada a un golpe de gran magnitud.

“Se trata de un traumatismo de gran dimensión, compatible con un aplastamiento”, reveló a Diario RÍO NEGRO una fuente cercana a la investigación.

La pista resulta determinante para los investigadores debido a las características del lugar del hallazgo: una cantera rodeada de tierra, en cuyo centro se encontraban piedras procesadas que luego serían utilizadas por la empresa administradora del predio.

El cuerpo de Díaz tardó doce días en ser identificado. Las condiciones climáticas, la sequedad de la meseta neuquina y la acción de la biodiversidad de la zona complicaron notablemente el proceso.

El largo camino hasta la identificación

El 18 de septiembre, trabajadores de la empresa ingresaron a la cantera, como lo habían hecho por última vez al menos quince días antes. Uno de ellos divisó lo que creyó que era ropa y luego confirmó que se trataba de un cadáver.

Tras la denuncia, la policía acordonó el área y trasladó el cuerpo a la morgue judicial para la autopsia. Los peritos iniciaron un minucioso proceso para recuperar material que permitiera avanzar en la identificación.

Se levantaron muestras de fauna cadavérica y la División Rastros de la Policía Federal trabajó con la información remitida. También se solicitó un informe de viabilidad para realizar una reconstrucción facial y aplicar otros métodos de reconocimiento.

El cotejo incluyó las fichas dactilares de Luciana Muñoz, la joven desaparecida en Neuquén desde el 13 de julio de 2024. Paralelamente, personal especializado tomó impresiones dactilares en la morgue, un procedimiento laborioso que resultó fundamental.

Ante la ausencia de denuncias recientes por desapariciones de mujeres de entre 22 y 35 años con las características de la víctima —1,43 metros de estatura y una rodilla operada—, la fiscalía requirió un listado actualizado de personas en situación de calle y de aquellas alojadas en el Refugio de Ciudad Deportiva.

Los datos recabados fueron incorporados al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

El 30 de septiembre, tras un análisis digital de varias huellas y el cruce con registros de Salud Pública, se logró la identificación. La coincidencia se dio con una paciente sometida a una cirugía de “osteosíntesis con alambre” en la rodilla izquierda. Se trataba de Ángela Gladis Díaz, una joven madre que a mediado de junio había sufrido un accidente en moto junto a su pareja y debió ser operada.

Se investiga un femicidio

Aunque aún restan resultados de pericias en curso que determinarán si existió intervención de terceros, el caso se investiga bajo la figura de femicidio.

Este agravante del delito de homicidio se mantiene hasta que la investigación establezca si la muerte estuvo vinculada a un contexto de violencia de género o si corresponde descartarlo.

El protocolo establece que toda muerte violenta de una mujer —sea homicidio, suicidio o accidente— debe ser inicialmente investigada como presunto femicidio.