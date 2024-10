Los imputaron por llevarse dos ciervos colorados en el baúl del auto cerca de Bariloche

Dos hombres fueron imputados por transportar dos ciervos colorados sin la autorización correspondiente, en cercanías de Bariloche. El delito constituye una violación a la Ley N.º 22.421 de conservación de fauna.

La fiscalía confirmó que el hecho ocurrió el 27 de abril de este año, cerca de las 23:15 horas, en la Ruta Nacional 23, a la altura del ingreso a la localidad de Dina Huapi. Fue entonces, cuando los agentes de la Patrulla Ambiental del Escuadrón 34 Bariloche «Cabo Primero Marciano Verón» de Gendarmería Nacional, en medio de un control preventivo de vehículos y personas, interceptaron el automóvil en el que viajaban los acusados.

Dado que la inspección tuvo lugar en una zona rural conocida por frecuentes episodios de caza furtiva y abigeato, los oficiales pidieron a los implicados abrir el baúl del vehículo. Allí, descubrieron que transportaban dos ejemplares de ciervo colorado muertos y eviscerados (sin los órganos), sin haber sido faenados, y con su pelaje intacto.

Fue entonces cuando el personal de Gendarmería solicitó a los hombres el permiso de caza correspondiente, emitido por la Dirección de Fauna de Río Negro, pero no lo presentaron. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la fuerza federal, donde se confirmó que en el automóvil llevaban también dos reflectores y tres linternas, además de otros artículos.

La fiscal del caso fundamentó la acusación con el acta de procedimiento elaborada por los efectivos de Gendarmería, el acta de secuestro de los elementos encontrados y el acta de desnaturalización de los ciervos. Como prueba adicional, se incorporaron el acta de intervención y decomiso de la Dirección de Fauna Silvestre y un anexo fotográfico.

Los imputados contaron con la asistencia de un abogado particular, quien se opuso a la acusación, argumentando que no se cumplían las condiciones necesarias para formular los cargos. Afirmó que los ciervos no son una especie protegida ni autóctona, sino que incluso se los considera una plaga, y sostuvo que la caza se realizó dentro de la temporada permitida y en horario diurno. «La Fiscalía no ha presentado los elementos claves, para que pueda desarrollarse una defensa adecuada», sostuvo el abogado.

El Juez de Garantías interviniente autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria, con fecha límite hasta el 19 de noviembre de 2024, y confirmó la formulación de cargos contra los imputados por violación a la Ley N.º 22.421. La acusación los considera coautores responsables de la infracción, en concordancia con los artículos 16 y 24 de la Ley N.º 22.421, así como con los artículos 6 y 9, incisos a y b, de las resoluciones de apertura de la temporada de caza 2024, dictadas por la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro. Además, el magistrado ordenó que los acusados fijen domicilio y lo mantengan actualizado en caso de cualquier cambio.