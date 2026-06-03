Dibu Martínez está en carpeta de un gigante europeo: qué pasara con su futuro tras el Mundial

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Los 26 elegidos por Lionel Scaloni ya comenzaron los entrenamientos previos a la cita mundialista. El debut será el 16 de junio ante Argelia.

Uno de los que llega entre algodones es Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo se fracturó un dedo en la final ganada de la Europa League con Aston Villa y continúa en recuperación. Lógicamente, todavía no puede tener contacto con la pelota y recién regresaría para el debut argentino en la Copa del Mundo.

Además, el Dibu llevó tranquilidad cuando fue consultado por un hincha sobre su estado físico: «Muy bien. Llego, llego«. En los amistosos frente a Honduras e Islandia quien estará bajo los tres palos es Geronimo Rulli.

Con una venda en la mano, el Dibu fue parte del primer entrenamiento en Kansas.

En las últimas horas, se conoció que un gigante del futbol europeo está interesado en el arquero de 33 años. Se trata de Juventus, que tiene en carpeta al argentino. Gianluca Di Marzio, periodista italiano, aseguró que su nombre es parte de una lista con tres alternativas: los otros dos son Alisson (Liverpool) y Vicario (Tottenham).

Será difícil que Dibu salga de los Villanos, ya que finalizó una gran temporada con su primer título con el club londinense. Además, volverá a disputar Champions, un interesante atractivo. Por otro lado, la Vecchia Signora cerró un mal año y jugará Europa League. Además, los contratos en el futbol italiano suelen ser menores con respecto a la Premier League, lo cual sería otro impedimento.

De todas formas, el futuro del arquero es incierto. En los últimos dos mercados de pases estuvo a un paso de salir pero por diferentes cuestiones no pudo emigrar. Luego del Mundial, al igual que varios futbolistas de la Selección Argentina, el Dibu evaluará cuál será su destino y todo dependerá si desea tener una nueva aventura en su exitosa carrera.