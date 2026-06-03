El cultivo que seduce a empresas chilenas y proyecta una fuerte expansión en Río Negro

El encuentro reunió a más de 60 participantes vinculados al desarrollo de la producción de avellanas en Río Negro. Fotos: Pablo Leguizamon.

Empresas chilenas vinculadas al desarrollo del avellano europeo avanzan con inversiones, incorporación de tecnología y nuevos proyectos productivos en el Valle Inferior del río Negro, una región que concentra cerca del 90% de la producción nacional de avellanas y que busca consolidarse como uno de los principales polos del país. El eje quedó planteado durante una jornada técnica y comercial realizada en Viedma, que reunió a más de 60 participantes entre productores, empresas, inversionistas, técnicos y autoridades provinciales y municipales.

Uno de los principales protagonistas del encuentro fue el Grupo Avexa, holding chileno especializado en avellano europeo y biotecnología frutal, integrado por AgroReyes y VitroGroup. La firma confirmó avances para instalar tecnología, genética, maquinaria y nuevos esquemas productivos en la región.

«Argentina puede ser un productor importante de avellanas«, aseguró a Río Negro Rural Andrés Reyes, gerente general del grupo, quien destacó que la demanda mundial continúa creciendo y que el hemisferio sur tiene un rol estratégico en el abastecimiento internacional.

«Chile hoy tiene 65.000 hectáreas implantadas de avellano europeo, pero hemos creado una historia paralela», señaló Reyes al comparar el desarrollo productivo chileno con el crecimiento que comienza a registrarse en la región.

Andrés Reyes, gerente general del grupo Avexa. Fotos: Pablo Leguizamon.

Reyes explicó que «el grupo ya cerró proyectos para desarrollar 130 hectáreas en dos campos» y adelantó que el objetivo es «comenzar a trabajar con plantaciones modernas e intensivas a partir de 2027».

Según detalló, «los nuevos modelos productivos contemplan entre 800 y 1.000 plantas por hectárea», sistemas de riego tecnificado, manejo intensivo y variedades como Tonda di Giffoni y Tonda Francescana.

«Queremos trasladar toda la biotecnología y la tecnología que hoy usamos en Chile hacia Argentina«, afirmó.

Empresas de Chile buscan incorporar servicios y tecnología para facilitar nuevos proyectos

Además de las inversiones productivas, durante el encuentro se destacó la llegada de maquinaria especializada, servicios técnicos y genética vegetal que actualmente no existe en el país.

«Hoy un productor muchas veces tiene que comprar todo el equipamiento para arrancar. La instalación de estas empresas va a facilitar el acceso a maquinaria y servicios», explicó Andrés Mitchell, referente de Corylus.

«Idevi hoy tiene alrededor de 700 hectáreas, un poco más de eso, de avellanas instaladas«, indicó. Sin embargo, sostuvo que el potencial productivo es mucho mayor. «Solo Idevi tiene 25.000 hectáreas irrigadas, eso podría considerarse un techo, pero la realidad es que no es así porque si uno expande la frontera aguas arriba del río Negro esto crece sin duda», afirmó.

«No es tan fácil encontrar otra cuenca que tenga la cantidad de agua disponible que tiene el río Negro y las tierras que también estén disponibles», sostuvo.

En ese sentido, planteó que el crecimiento podría acelerarse durante los próximos años. «Si conseguimos avanzar a tener dentro de la próxima década unas 5.000 hectáreas adicionales va a ser un éxito total«, aseguró.

El referente también comparó el proceso local con el desarrollo que tuvo Chile en las últimas décadas. «Chile hoy está creciendo entre 3.000 y 4.000 hectáreas anuales, pero es algo que les llevó 20 años de hacer las cosas muy bien», explicó.

El clima y el acceso al agua posicionan al Valle de Viedma como polo nacional de avellanas

El Valle Inferior del Río Negro es actualmente el principal polo productor de avellanas de Argentina, concentrando alrededor del 95% de la producción nacional. Entre las principales ventajas que destacan productores y técnicos aparecen las condiciones climáticas y el acceso al agua.

El cultivo requiere inviernos fríos para atravesar correctamente el período de letargo, con al menos 200 horas de frío por debajo de los 7 grados para garantizar una adecuada brotación. A eso se suman primaveras y veranos templados a cálidos que permiten alcanzar buenos niveles de calidad y rendimiento.

Otro de los factores centrales es el sistema de riego administrado a través del Idevi, que garantiza disponibilidad constante de agua de buena calidad, una condición clave para el avellano, un cultivo sensible al estrés hídrico y a los suelos salinos.

Autoridades provinciales y municipales acompañaron la jornada vinculada al crecimiento del sector de frutos secos en Río Negro. Foto: Pablo Leguizamon.

El secretario de Producción de Río Negro, Lucio Reinoso, aseguró que «la condición climática que tenemos en el valle es óptima para el desarrollo del cultivo» y destacó medidas impulsadas por la Provincia para mejorar la competitividad del sector, entre ellas la reducción de costos energéticos y de aranceles para sistemas de riego.

Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, remarcó «el crecimiento de la actividad privada vinculada a los frutos secos» y sostuvo que el desafío a futuro será «avanzar en procesos de industrialización y agregado de valor en la región».

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