Máximo Thomsen apuntó contra sus amigos por el caso Báez Sosa: «Me cargaron cosas que no hice»

Este miércoles se conoció la segunda parte de la entrevista a Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero del 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Máximo Thomsen habló de su vida en la cárcel: de la convivencia con los rugbiers a los gritos de los otros presos pic.twitter.com/tpN053noB6 — Telenoche (@telenoche) May 29, 2024

Allí, habló de su vida en la cárcel y dio indicios de la estrategia judicial comandada por su nuevo abogado, Francisco Oneto, deslizando una mayor responsabilidad del resto del grupo que viajó a la localidad balnearia.

Con esta nota, concedida a Telenoche por canal Trece, Thomsen se convirtió en el primer rugbier en romper el silencio por el asesinato de Báez Sosa, luego de cuatro años sin testimonios a los medios.

Máximo Thomsen habló por el caso Báez Sosa: las primeras horas tras el crimen

En diálogo con el periodista Rolando Barbano, Thomsen relató sus primeras acciones luego del ataque en las afueras del local bailable Le Brique. Comentó que, una vez de vuelta en la casa que habían alquilado para vacacionar, «me fui a cambiar porque estaba con la camisa rota, estaba impresentable«.

Fue allí que se refirió a la salida que parte del grupo realizó al local de Mc Donalds, que quedó registrado en video por las cámaras de seguridad de comercio. «Me puse las ojotas y salí. Me fui a comer, no a armar una coartada. Siempre que terminaba la noche, nos íbamos a comer”, contó .

Respecto a uno de los audios más polémicos tras el crimen, dijo que recién lo escuchó en el juicio: “Yo no escuché el audio de Lucas (Pertossi) que decía que caducó. En la hamburguesería me lo comentó, pero no pensé que era tan grave. No me preocupé, le dije que podía haber sido otra pelea”.

Máximo Thomsen habló por el caso Báez Sosa: Pablo Ventura, la confesión a su madre y el anterior abogado

Sobre Pablo Ventura, al joven al que acusaron injustamente de haber participado del crimen, comentó: “En ese momento no veía como que lo estaba acusando. Un comisario me separó y me empezó a hacer preguntas y me pidió un nombre y tiré ese nombre por tirar. Era decir el nombre de una persona que no la pudieran vincular con nosotros. Me arrepiento de haberlo mencionado”.

En este fragmento del reportaje, también se volvió a emocionar cuando recordó el diálogo que mantuvo con su madre luego de la golpiza y asesinato de Fernando: “Ella me preguntó si yo había participado y yo le dije que sí, que estuve ahí y que pegué”.

También dijo que su exabogado, Hugo Tomei, les aseguró que a los 15 días iban a salir libres porque era una muerte en una situación de una pelea. “Yo siempre quise hacerme cargo de lo que sí hice. Pero quiero que me culpen por lo que pasó”, insistió y agregó: «Al no decir todas estas cosas, lo único que pasó es que me siguieron apuntando a mí y me siguieron cargando con muchas cosas que yo no hice«.

Máximo Thomsen habló por el caso Báez Sosa: la vida en la cárcel

Consultado por su día a día en prisión, dijo que «solo tenemos el patio, las visitas y la mayor parte del tiempo lo pasamos en la celda donde jugamos a las cartas, al ajedrez y ver alguna película en el celular”

Y relató: “Extraño a mis papás, mis amigos y a una persona que fue muy importante para mí. La conocí estando acá, pero ella decidió alejarse ahora por lo que pasó. Tuve dos años de relación con ella. La extraño mucho. Fue muy importante. Me acerqué a ella a través de mensajes”.

“Lo que dicen que pasó no es así. Rezo todas las noches para que Fernando tenga paz”, aseguró Thomsen.

Con información de La Nación y TN