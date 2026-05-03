Donald Trump anunció que Estados Unidos escoltará a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

Con información de AP y AFP.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de este lunes su país comenzará a escoltar a los buques comerciales de otras naciones que se encuentran varados en el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima, crucial para el tráfico mundial de petróleo, gas y fertilizantes, se encuentra bajo un férreo control por parte de Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense explicó que la iniciativa busca proteger a países «neutrales e inocentes» que se han visto afectados por el conflicto.

«Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente», escribió Trump.

La advertencia a Irán: «Si de alguna manera se interfiere….»

La operación de asistencia, bautizada como «Proyecto Libertad», comenzará el lunes por la mañana en Medio Oriente. La magnitud del embotellamiento comercial es histórica: hasta el 29 de abril, la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine reportó la presencia de 913 buques comerciales de todo tipo bloqueados en el Golfo.

Se estima que el accionar de Estados Unidos representará un alivio para unos 20.000 marineros atrapados a bordo de petroleros, buques gaseros y cargueros. Muchos de los tripulantes, en su mayoría provenientes de India y otros países del sur y sureste de Asia, han relatado situaciones dramáticas, padeciendo la escasez de agua potable y alimentos, además de presenciar explosiones de misiles y drones interceptados sobre el mar.

Trump calificó la misión como un «gesto humanitario» en nombre de Estados Unidos y Medio Oriente, pero no dudó en lanzar una dura advertencia a Teherán: «Si, de alguna manera se interfiere con este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con fuerza».

Extrema volatilidad en el Golfo

El anuncio se produce en un clima de extrema volatilidad militar. Este mismo domingo, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas reportó que un buque de carga que se dirigía hacia el norte fue atacado por varias embarcaciones pequeñas frente a Sirik, en Irán. Toda la tripulación resultó ilesa tras el asalto, que marca el primer ataque reportado en la zona desde el 22 de abril.

Aunque medios semioficiales iraníes negaron el ataque argumentando que solo se trató de una detención para «revisión de documentos», el episodio subraya el altísimo nivel de alerta en el área.

Las autoridades iraníes afirman controlar el estrecho y exigen el cobro de un peaje para permitir el paso de barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel, desafiando las normativas del derecho internacional. Como contraofensiva, el mes pasado Trump ordenó a sus fuerzas «disparar y matar» a las pequeñas lanchas patrulleras iraníes que intenten desplegar minas en la zona.

Qué se sabe de las negociaciones en curso entre EE.UU. e Irán

A la par de la escalada militar, continúan los canales diplomáticos bajo un frágil alto el fuego que lleva tres semanas. Trump destacó que sus representantes mantienen «conversaciones muy positivas con el país de Irán», las cuales podrían conducir a una resolución favorable para todas las partes.

A través de mensajes transmitidos por mediadores de Pakistán, Irán presentó una propuesta formal para terminar la guerra en un plazo de 30 días. El documento exige que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval de los puertos iraníes, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluyendo las operaciones de Israel en Líbano.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aclaró que en esta etapa no están manteniendo negociaciones nucleares. Teherán prefiere abordar el tema de su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio más adelante.

Trump puso en duda la viabilidad de la propuesta iraní, mientras que aseguran que el bloqueo naval de represalia impuesto por Washington desde el 13 de abril está golpeando fuertemente la economía de Teherán. Al menos 49 buques comerciales han recibido órdenes estadounidenses de dar la vuelta.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró este domingo que Irán ha recaudado «menos de 1,3 millones de dólares en peajes», una cifra ínfima en comparación con sus millonarios ingresos habituales por la exportación diaria de petróleo.

Ante la imposibilidad de comercializar crudo, la capacidad de almacenamiento de Irán se está llenando rápidamente, por lo que Estados Unidos proyecta que el país islámico se verá obligado a «empezar a apagar pozos» petroleros durante la próxima semana.