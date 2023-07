Médico de Cipolletti enfrentará cargos por mala praxis: dejó a una paciente en estado vegetativo

En septiembre del año pasado una mujer ingresó a la sala de operaciones del Policlínico Modelo de Cipolletti por una apendicitis. Durante la intervención quirúrgica sufrió un paro cardíaco, por falta de controles los médicos se dieron cuenta luego de varios minutos y la mujer quedó en estado vegetativo. El viernes, la Fiscalía le formuló cargos a uno de los médicos que estuvo presente en el quirófano.

Herminda del Carmen Sandoval tiene 50 años, el 27 de septiembre de 2022 fue intervenida en el Policlínico Modelo de Cipolletti por un cuadro agudo de apendicitis. Una intervención simple que por presunta mala praxis tuvo como consecuencia la muerte cerebral de la mujer.

El abogado de la familia, Michel Rischmann, relató en LU19 como fueron los hechos. «El cirujano fue quien advirtió que la mujer estaba con un paro cardíaco por el color de su piel. Desde que se produjo el paro hasta que se dan cuenta habían pasado siete o más minutos. Ese tiempo produjo un daño cerebral irreversible», remarcó.

«Según los informes, el problema surgió cuando le colocan la anestesia por la falta de control del galeno, que debía controlarla hasta que despierte de la anestesia. Él no estaba, abandonó el quirófano. Esto lo declararon otros miembros del equipo médico. Es una situación terrible», dijo Rischmann.

El viernes se realizó una audiencia en donde se le notificó al anestesiólogo de la formulación de cargos. “Hoy es el único imputado de la causa pero buscamos recabar información para ampliar la formulación de cargos a demás médicos que intervinieron en la cirugía”, explicó Richmann.

Mala praxis en Cipolletti: ¿Quién es la victima?

Se trata de Hermelinda del Carmen Sandoval. La mujer tiene 50 años y trabajaba en el Policlínico Modelo como enfermera del área de terapia intensiva, lugar donde hoy se encuentra internada en estado vegetativo.

Richmann comentó que en medio de esta situación, el Policlínico decidió dejar de pagarle los haberes de Hermelinda a sus hijos y colocarla en “estado de reserva de puesto”.

Esto no solo implica el no goce de sueldo, si no que en paralelo la mujer dejaría de contar con el servicio de obra social que ofrece su puesto de trabajo. “Ya hay una causa laboral en camino”, resaltó el abogado querellante.