Denuncian mala praxis en el policlínico de Cipolletti: «Encubrían a los profesionales», relató el hijo

En septiembre del año pasado, una mujer ingresó a la sala de operaciones del Policlínico Modelo de Cipolletti por una apendicitis. Durante la intervención quirúrgica, explicó su familia, sufrió un paro cardíaco y, por falta de controles los médicos, se dieron cuenta luego de varios minutos y la mujer quedó en estado vegetativo. Diario RÍO NEGRO dialogó con Ezequiel, hijo de la mujer por la que denuncian mala praxis.

Herminda del Carmen Sandoval tiene 50 años. El 27 de septiembre de 2022 fue intervenida en el Policlínico Modelo de Cipolletti por un cuadro agudo de apendicitis. Una intervención simple que por presunta mala praxis tuvo como consecuencia la muerte cerebral de la mujer.

“Mi mamá ingresó el 24 de septiembre a la guardia del policlínico con un cuadro de agudo de apendicitis, estuvo tres días esperando un lugar en el quirófano y finalmente el 27 de septiembre ingresó. Iba a ser una operación simple de 10 minutos, muy rápido. Eso pensábamos”, comenzó a relatar Ezequiel, uno de los hijos de Herminda.

En medio de la operación según lo relatado por el hijo, el anestesiólogo abandonó el quirófano dejando a la mujer sin control alguno de sus signos vitales. “En ese momento mi mamá sufrió un paro cardíaco, estuvo siete minutos en los que su cerebro no recibió oxígeno. Se dieron cuenta cuando ya estaba morada”, explicó Ezequiel.

«Según los informes, el problema surgió cuando le colocan la anestesia por la falta de control del galeno, que debía controlarla hasta que despierte de la anestesia. Él no estaba, abandonó el quirófano. Esto lo declararon otros miembros del equipo médico. Es una situación terrible», dijo Michel Rischmann, abogado querellante.

Una vez que Herminda salió de la operación, la decisión de los médicos fue inducirla a un coma por los daños que había sufrido su corazón. “En ese momento nos convocaron a mis hermanos y a mí a hablar sobre lo que había pasado. Estaba el cirujano y una doctora, nadie más. Todo el tiempo encubrían la situación, decían que no sabían cómo podía haber pasado esto”, relató el hijo de Herminda.

La mujer de 50 años estuvo hasta diciembre internada en el policlínico modelo de Cipolletti. “Todo el tiempo que mi mamá estuvo ahí nos dieron esperanza de que estaba mejorando. Incluso hablamos varias veces con el dueño de la clínica que nos decía que iba a investigar, que no entendía lo que había pasado. Siempre cubriendo a sus profesionales”, explicó Ezequiel.

Desde diciembre Herminda se encuentra internada en una clínica de rehabilitación en la ciudad de Neuquén. “Ya no puede estar ahí, estamos esperando la autorización de la obra social para trasladarla. Nunca pensamos que podía pasar algo así, dejaron una familia sin sostén. Mi mamá tiene cuatro hijos, un nieto a su cargo, amigas, nueras, familiares que hoy están destruidos”, remarcó Ezequiel.

Mala praxis en Cipolletti: ¿cuál es el estado de la causa?

El viernes se realizó una audiencia en donde se le notificó al anestesiólogo de la formulación de cargos. “Hoy es el único imputado de la causa pero buscamos recabar información para ampliar la formulación de cargos a demás médicos que intervinieron en la cirugía”, explicó Richmann.

Richmann comentó que en medio de esta situación, el Policlínico decidió dejar de pagarle los haberes de Hermelinda a sus hijos y colocarla en “estado de reserva de puesto”.

Esto no solo implica el no goce de sueldo, si no que en paralelo la mujer dejaría de contar con el servicio de obra social que ofrece su puesto de trabajo. “Ya hay una causa laboral en camino”, resaltó el abogado querellante.