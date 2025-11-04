Menos del 1% del presupuesto del Poder Judicial de Neuquén se destinará a mejoras edilicias

En el edificio de Rivadavia 205 funciona la Cámara Civil y la justicia electoral, entre otras dependencias. Foto Cecilia Maletti.

El plan de obras 2026 del Poder Judicial de Neuquén es discreto: invertirá $3.320 millones, lo que representa el 0,85% del presupuesto total. Se trata de ampliaciones y remodelaciones edilicias enfocadas fundamentalmente en los juzgados de Paz.

En el proyecto que envió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura se enumeran 16 obras en 14 inmuebles.

Están contempladas reformas edilicias en dos sedes de Neuquén capital: Leloir 686 y Rivadavia 205. En cuanto a la primera prevé la ampliación de la sala de secuestros, destinada a almacenar elementos vinculados a las causas que tramitan en la fiscalía; la readecuación de los espacios asignados a este ministerio público y al de la defensa; la construcción de un sendero podotáctil para garantizar la inclusión de personas con discapacidad, entre otras mejoras. Estos trabajos implican una inversión de $426 millones.

En la sede de Rivadavia, donde funcionan la Cámara de Apelaciones Civil y la justicia Electoral, habrá refacciones en los pisos 4°, 5° y 6° del edificio. El costo total será de $150 millones.

La obra de mayor envergadura estará en Plottier, donde se contempla realizar un edificio judicial con planta baja y dos niveles de oficinas (alojará al juzgado de Paz), según el proyecto, «con una superficie cubierta total de 1.009m², estructurada de manera que permita la futura incorporación de un nivel adicional, alcanzando hasta 1.189m², de acuerdo con las necesidades de crecimiento institucional».

En 2025 finalizó el proyecto ejecutivo del edificio completo y se inició el proceso de contratación para la construcción de la planta baja. En 2026 se avanzará con este trabajo y se estima que se ejecutará en un 70%. Tiene una inversión prevista de $1.000 millones.

Este es uno de los pisos en obra que habrá en la sede de Rivadavia. Foto Cecilia Maletti.

En Cutral Co se remodelará el edificio judicial ubicado en Chubut y Misiones, que tendrá un costo de $100 millones, mientras que en Zapala se ampliará el de calle Zeballos 178 y 186 por $430 millones.

En Junín de los Andes se modernizará la sede de Lamadrid y Félix San Martín. Esto tendrá un valor de $250 millones. En Chos Malal está prevista la ampliación de la sala de audiencias penales, «atento al incremento significativo» del número, la «necesidad de realizarlas en forma simultánea y las limitaciones del espacio físico» lo que implicará un costo de $400 millones.

Los juzgados de Paz: «el primer contacto comunitario»

El TSJ planteó en los fundamentos del proyecto que hará siete ampliaciones y mejoras en los juzgados de Paz por un total de $564 millones. «Esta acción promueve la equidad territorial al acercar la prestación del servicio de justicia», afirmó. Remarcó que así se reconoce «su rol como primer contacto comunitario en localidades distantes de las sedes judiciales».

Las obras se realizarán en Picún Leufú, Buta Ranquil, Taquimilán, Las Ovejas, Plaza Huincul, Las Lajas y Mariano Moreno.

En el caso de Las Ovejas se construirá un nuevo edificio judicial mediante el sistema que ofrece la empresa Corfone S.A con paneles de madera, cuya superficie total será de 84m2. El edificio se compone de una sala de espera y una mesa de entradas, dos oficinas, cocina y sanitarios para el personal, personas con discapacidad y público en general. Se prevé su finalización en 2026.

El presupuesto del Poder Judicial para el año próximo es de $389 mil millones, de los cuales el 92% va a sostener la planta de personal. Los ingresos más importantes son los que provienen del Poder Ejecutivo.