Presupuesto 2026: el asfalto de rutas en Neuquén se llevará un tercio de la obra pública

La Ruta 23, en la región del Pehuén, es una de las que se lleva parte de la inversión en 2026. Foto: Alejandro Carnevale.

El proyecto de Presupuesto 2026 que Rolando Figueroa envió a la Legislatura el jueves prevé una inversión en obra pública superior a 1 billón de pesos, de los cuales un tercio irá a la pavimentación de rutas provinciales. El gobierno continuará así con un plan que inició este año y que incluye trabajos de asfaltado y reasfaltado sobre una decena de caminos.

El gasto de capital que prevé la gestión para el 2026 representa cerca de un 15% de los gastos totales, que superarán los 7,4 billones de pesos en el ejercicio.

La Inversión Real Directa prevista para el año que viene es de 1,1 billones, se informó, de los cuales 790.124 millones de pesos están destinados al rubro Construcciones, 211.639 millones a Producción Propia y 55.080 millones a la adquisición de bienes de capital.

El rubro de rutas y caminos se llevará prácticamente un tercio de la inversión, con alrededor de 351.741 millones repartidos en obras que incluyen a varias regiones.

El Ejecutivo indicó que están incluidas la pavimentación y repavimentación de rutas provinciales como la Ruta 6, entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel; la 7 en el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la Ruta 5; la Ruta 17; y la Ruta 46 en el tramo del empalme con Ruta 40 y la Ruta 24 a kilómetros de Zapala.

Entre las obras que son de asfaltado para rutas que actualmente son de ripio están incluidas la pavimentación de la Ruta 11 a Moquehue y la Ruta 63 a Villa Lago Meliquina, la continuidad de los trabajos en la Ruta 23, recientemente declarada “Ruta Escénica” por la Legislatura; así como la duplicación de la calzada de la Ruta 67 en la zona de Vaca Muerta.

El gobierno de Figueroa aspira a finalizar su mandato con unos 600 kilómetros de ruta construidos, lo que equivaldría a la mitad de lo que se pavimentó en la provincia a lo largo de su historia.

Pero no son obras que se puedan ejecutar rápido y, además, tienen el factor de la veda climática que obliga a paralizar trabajos en las regiones de la cordillera durante varios meses.

Obras en educación y viviendas

El segundo rubro con más inversión en el Presupuesto 2026 es el de educación. El gobierno propuso un gasto de unos 152.210 millones de pesos en este área que incluye obras para las EPET de Plottier, Villa la Angostura, San Patricio del Chañar, Centenario, Neuquén, Rincón de los Sauces, entre otras. Y la continuidad de la escuela primaria 22 de Plaza Huincul, el IFD 4 de Neuquén y el jardín de infantes en la escuela 314 en Rincón de los Sauces. “Entre nuevas y continuidad, se esperan casi 200 obras en educación”, aseguraron.

Le seguirá en monto la inversión en agua y saneamiento, con 141.944 millones de pesos. Contempla ampliación de la capacidad de potabilización del Mari Menuco, los sistemas de agua y alcantarillado para Neuquén, Chos Malal, Zapala y Villa la Angostura.

Y en materia habitacional, la inversión incluida en el Presupuesto 2026 será de 128.512 millones con la inclusión de “soluciones habitacionales”, urbanización e infraestructura básica. El gobierno informó en el mensaje a los diputados que se continuará con desarrollos en distintos puntos de la provincia entre los que se proyectan viviendas en Neuquén capital, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. En el interior provincial se realizarán el nuevo loteo La Meseta en Chos Malal, proyectos urbanísticos en Villa Pehuenia-Moquehue, Piedra del Águila, entre otros.

Cuánto se invertirá en obras en cada región

El gobierno detalló en el mensaje que envió a los diputados junto con el Presupuesto 2026 cómo será la distribución de las obras entre las siete regiones en que se dividió la Provincia.

La Confluencia, que concentra a la mayor cantidad de población, se quedará con el grueso de las inversiones, con un 32,76% de los proyectos incluidos para el año que viene. Esto representa un monto de 330.658 millones de pesos.

Le seguirá la del Pehuén, que incluye localidades turísticas como Villa Pehuenia y Aluminé, con 139.030 millones (13,78%).

Muy cerca le sigue el Alto Neuquén, con 136.179 millones de pesos (13,55%) y Lagos del Sur con 131.273 millones (13%). Para ambas crece su participación en la inversión respecto del presupuesto de este 2025.

Por último, en Vaca Muerta se destinarán 79.212 millones (7,83%), en la Comarca Petrolera 38.932 millones (3,86%) y 10.397 millones (1%) en la del Limay.