Milagro Sala quedó internada en un hospital y la Justicia denunció incumplimiento de su prisión domiciliaria

La dirigente social jujeña Milagro Sala quedó internada en el Hospital platense de Gonnet tras romper nuevamente la prisión domiciliaria que le habían otorgado tras quedar firme el fallo que la condena a 15 años de prisión por diversos delitos. Según dijo su médico personal, Jorge Rachid, sufrió una descompensación.

Sala estuvo varias horas este fin de semana en la guardia del Hospital de Gonnet antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva.

La Justicia marcó incumplimiento de la prisión domiciliaria de Milagro Sala

Sin embargo, esta decisión de ir a un centro asistencial no estuvo solicitada ante la Justicia, por lo que volvió a romper la prisión domiciliaria que solicitó.

La dirigente social logró en Jujuy no solo que le den prisión domiciliaria sino también que pudiera cumplirla en La Plata.

La ex líder del movimiento Tupac Amaru fue hallada culpable, entre otras cosas del delito de fraude en perjuicio del Estado y la señalaron como jefa de la asociación ilícita, ya que la acusaron de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales y, para realizar esa actividad amenazaban e intimidaban.

La medida de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico fue autorizado y el domicilio elegido por Sala fue Calle 8 número 2072 en la localidad platense de Villa Elvira, por la que pagó unos 600 mil pesos mensuales.

De allí tuvo que mudarse porque finalizaba el contrato de locación y el dueño no estaba dispuesto a renovarlo.

«El presente pedido obedece, en primer término, a que el contrato de locación del inmueble donde actualmente cumplo la medida se encuentra vencido, habiendo el propietario ordenado la inmediata devolución de su propiedad bajo intimación de iniciar acción de desalojo, lo que genera una situación de inestabilidad habitacional grave, ajena a mi voluntad e incompatible con el normal cumplimiento de la prisión domiciliaria», señaló el escrito presentado.

Sin embargo, Sala inició la mudanza sin haber esperado la autorización judicial y encima antes de irse organizó en el patio de esa vivienda la fiesta de cumpleaños de su hija, en lo que sería una doble infracción.

Sala se mudó a una casa situada en Calle 14 número 2289 de Gonnet , también en la capital bonaerense, sin tener el aval de la Justicia.

Milagro Sala fue por su cuenta a una guardia del hospital

Asimismo, este fin de semana se fue por su cuenta a la guardia del Hospital de Gonnet a hacerse atender, cuando también tenía que tener la autorización correspondiente para hacerlo, más allá que había detallado en el escrito presentado por el estado de salud.

«Por otra parte, —y de manera central— debo señalar que me encuentro residiendo en la ciudad de La Plata realizando tratamiento médico y psicológico continuo, en razón de la afección de salud que padezco, la cual no resulta tratable de manera adecuada en la provincia de Jujuy, jurisdicción en la que fui condenada», había explicado en el mismo escrito.

Este lunes quedó formalmente internada en el Hospital de Gonnet, pero la justicia nuevamente lo consideró una infracción al pedido de prisión domiciliaria, por lo que cuatro funcionarios de Jujuy, entre autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para ir a entrevistarla y determinar los alcances de esa internación.

Noticias Argentinas