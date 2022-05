Muerte del refugiero en Frey: «La licitación del refugio no sanea la gravedad del asunto»

«La licitación del refugio Frey no sanea la gravedad del asunto. El Club Andino Bariloche pretende sanear esto con una licitación. Hay que determinar quiénes son los responsables de haber dejado que esto ocurriera». El abogado querellante Raúl Ochoa, representante de la familia de Manuel Benítez, el joven refugiero que murió al ser sorprendido por una tormenta de nieve cuando subía al refugio Frey, aseguró que la causa judicial avanza.

«Se está investigando la responsabilidad y la identidad de los responsables. La familia de Manuel considera que tanto (Federico) Pajarín como el Club Adino son los responsables», señaló Ochoa.

«Pajarín -agregó- tenía un contrato con el Club Andino que, a su vez, debía controlar. Evidentemente no lo hizo porque Pajarín tenía trabajadores en negro. Por más que el Club Andino quiera sacarse de encima la responsabilidad (al manifestar que la gente sube sin tomar recaudos) debe controlar a los concesionarios, cosa que no han hecho«.

Consideró que el prestigio de la institución no se condice con «este tipo de comportamientos». «Manuel subió sin ropa adecuada, sin radio, sin sistema de auxilio y en condiciones lamentables. Eso lo sabía Pajarín y no debió haberlo permitido el Club Andino. Si hubieran controlado, esto no hubiera ocurrido. Tenemos la esperanza de poder determinar la responsabilidad penal de las personas que tuvieron que ver con este suceso», indicó.

Meses antes de la trágica muerte de Benítez, el Club Andino había lanzado la convocatoria a concurso privado para concesionar la explotación comercial y prestación de servicios en el refugio Frey.

El plazo de presentación de ofertas venció la semana pasada y según pudo conocer RÍO NEGRO se vendieron 16 pliegos licitatorios. La Comisión Directiva de la entidad analiza las propuestas y en los próximos días darán a conocer una resolución junto a los cambios que se instrumentarán.