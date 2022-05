Muerte del refugiero en Frey: «Mi hijo dejó su vida por 4.000 pesos en negro»

Juan Benítez y Ximena Cerda, los padres de Manuel, el joven refugiero que murió camino al Frey y quedó atrapado en medio de una tormenta de nieve, denunciaron negligencia desde el primer momento en que su hijo se perdió.

Las críticas apuntaron especialmente al concesionario del refugio Frey, Federico Pajarín, que «sabía que Manuel subía ese día y no fue capaz de darle un equipo de radio. Tampoco le proveyó ropa. El matrimonio aseguró que el joven se vio en la obligación de subir la montaña ese día porque debía hacer el relevo. Y lo hizo con un buzo, un jean, borceguíes «de mediana calidad» y guantes de lana.

«Pajarín le había pedido que trabajara de martes a jueves. Siempre lo llevaba yo a las 9 (de modo que a las 9.30 ya estaba en el sendero), pero ese día mi camioneta estaba rota y tuvo que irse al mediodia. Todo fue en contra», relató Juan, en una entrevista radial en FM Bariloche.

Esa mañana, el hombre pidió a su hijo que no fuera a trabajar porque había mucha nieve y estaba previsto que nevara con más intensidad. Pero Manuel le respondió que ya se había comprometido y debía cumplir. «Dejó su vida por 3.000, 4.000 pesos en negro, sin beneficios, sin ART«, agregó su padre.

Juan cuestionó al presidente del parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, que el mismo día del sepelio de Manuel, manifestó que el joven había actuado bajo su responsabilidad. «¿Por qué no cerraron el sendero si había tormenta y permitieron que subiera gente? El concesionario es un experto en montaña. Mi hijo conoce la montaña desde los 15 años, pero nunca había ido con un clima tan adverso. Él se arriesgó porque tenía que ir a trabajar por 4.000 pesos el día«, dijo.

Juan contó también que Lucas Zanetti, el refugiero que debía entregarle la posta a Manuel, ya les había advertido que estaba complicado porque había un metro de nieve y viento. Ese joven bajó a las 14 por la seccional del Gutiérrez; mientras Manuel subió, como siempre, por el camino de Catedral.

«Zanetti llegó a las 19 a Bariloche, llamó a Franco González (otro refugiero) para comentarle que no lo había cruzado a Manu. Llamaron al concesionario que les dijo que, por la radio del refugio, sabía que no había llegado. La segunda vez le insistieron por qué no activaba el protocolo«, manifestó Juan.

Al día siguiente, Zanetti subió el cerro con dos amigos que no tenían experiencia en la montaña pese a la tormenta de nieve. «No tenían nada que ver con la empresa, pero querían saber si encontraban a Manuel. Podrían haber sido otras víctimas. Ellos fueron los que encontraron los bastones de Manuel«, expresó Juan.

Cuestionó que cuando supieron que habían encontrado a Manuel, les informaron que estaba con vida. «Cuando estábamos llegando al hospital, me avisan que lo habían encontrado sin signos vitales. Jugaron con nuestros sentimientos. Les importó un carajo. Disfrazaron todo. No quiero que haya otro Manuel en la montaña«, dijo el padre.