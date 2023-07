La familia del soldado tiene miedo: «El Ejército me dijo que habla con usted», cruzó el padre al juez

Juan José Córdoba protagonizó un fuerte cruce con el juez federal Hugo Greca, durante una audiencia que se realizó el lunes, en la cual le reclamó al magistrado que le ponga custodia policial en su vivienda dentro del Grupo de Artillería 16 de Zapala. El papá del soldado voluntario Pablo Jesús Gabriel Córdoba (21) señaló que él, la mamá de la víctima y la hermana se sienten intimidados, y cuestionó que el Ejército tenga acceso al expediente penal.

«Le pido que el Ejército no interfiera con usted. Haga su trabajo como juez, entiendo que lo hará de la mejor manera, pero no con la intervención del Ejército», le exigió Juan José a Greca.

El padre del soldado es suboficial principal del Ejército, y a través de su abogado querellante Maximiliano Orpianessi, recusó al juez por presunta parcialidad. Uno de los motivos es que le entregó copias del expediente a una capitán auditora; otro fue que altas autoridades militares le dijeron que estaban en contacto permanente con el magistrado.

Juan José pidió custodia policial para él; para la mamá de Pablo, Natalia Uribe, que vive en Zapala, y para la hermana de la víctima. Reclamó además que ninguna autoridad del Ejército se le acerque, después de una visita sorpresiva de tres altos mandos que también consideró intimidatoria.

El tema se debatió en una audiencia el lunes. Greca se mostró muy interesado en que Córdoba le explicara por qué se sentía intimidado.

El papá del soldado le contestó: «porque a mi hijo lo encontraron con dos disparos en la cabeza, para mí lo ejecutaron a quemarropa, y eso fue a 500 metros de mi casa. Entonces yo me siento intimidado».

La camioneta, que era una ambulancia

Agregó que también «me sentí intimidado junto a la mamá de Pablo por un acto que no me pareció un error, y eso lo manifesté».

«El de la camioneta», lo interrumpió el juez.

«Por el ofrecimiento de un vehículo -lo corrigió Juan José- y justamente ese vehículo fue el vehículo en el que se llevaron a mi hijo del cuartel. No me pareció un error, me pareció un acto intimidatorio».

Como ya informó diario RÍO NEGRO, un coronel llamado Gustavo Francisco Chimeno le ofreció a la familia un vehículo oficial para movilizarse, y ese automotor fue la ambulancia en la que trasladaron agonizando a Pablo.

«No fue un error, fue un mensaje»

«No fue un error, fue un mensaje: a nosotros nos van a sacar en ambulancia», dijo Natalia Rivero en varias entrevistas periodísticas.

El general de brigada Hugo Tabbia lo atribuyó a «un error». Es el máximo jefe del Ejército en Neuquén, y le reveló a Juan José Córdoba que mantiene diálogo frecuente con el juez Greca.

El papá del soldado se lo planteó con firmeza al magistrado. Dijo que Tabbia se le apareció en su casa y «me manifestó abiertamente que cualquier inquietud que yo tenga para con usted, y si yo no tengo comunicación con usted, que lo hable con él (con Tabbia), y que él lo iba a hablar con usted (con Greca). Me parece que eso no debería pasar. Si yo tengo que hablar será a través de mi abogado, y no por intermedio del personal del Ejército. En cierta forma también es un acto de intimidación. Lo siento así, porque le recuerdo que a mi hijo lo encontraron en el cuartel con dos tiros en la cabeza».

Más cruces entre el juez y el papá del soldado

El tramo del diálogo que se produjo a continuación es difícil de catalogar. Greca, quien desde hace 47 tiene a su cargo la investigación y aún no sabe cuál es la jerarquía militar del papá de la víctima («¿su cargo es sargento, sargento primero?», le preguntó distraído), tuvo este intercambio.

Greca: -¿Y por qué eso es intimidatorio?

Córdoba: -Porque si usted tiene algo que comentarme lo hará a través de nuestro abogado.

Greca: -¿Hubo alguna amenaza?

Córdoba: -No estoy hablando de amenaza, sino de intimidación. Es mi percepción.

Greca: -¿Usted quiere denunciar al coronel Chimeno, al general Tabbia, por amenaza, por intimidación?

Córdoba: -No sé si la palabra sería denunciar, sí estoy diciendo que me siento intimidado.

Greca: -¿Y cómo son las comunicaciones en los canales militares?

Córdoba: -Y, cadena de comando le llamamos.

Greca: -Por eso, usted tiene que decirme esto, ¿respeta la idea de la cadena de comando, o usted considera que son sus superiores?

Córdoba: -Mis superiores me dicen ‘Córdoba ¿necesita un vehículo para moverse?’ Y me mandan la ambulancia donde se llevaron a mi hijo. Pregunto, ¿es un error, lo tengo que tomar como un error?, ¿No es intimidatorio?.

«Tengo miedo, pero no voy a bajar los brazos»

El suboficial principal insistió en que «no duermo tranquilo, no estoy tranquilo pensando que a 500 metros encontraron a mi hijo. Acá todo el mundo anda armado, es un cuartel, y a mi hijo le dispararon con un FAL».

«Vivo encerrado, tengo que llamar a alguien de mi confianza para que se quede en mi casa o pedir que me hagan las compras. De noche escucho un ruido y me despierto. Realmente tengo miedo. No voy a bajar los brazos, sé a lo que me enfrento, no porque tenga miedo voy a dejar de hacerlo», añadió.

Juan José reiteró además que «si a mi hijo le pasó algo, tengo mi hipótesis de que fue alguien de ahí adentro, lo manifesté públicamente. Todos errores, y ahora tenemos que seguir aguantando errores. Invito a cualquiera que se ponga en mis zapatos o los de la mamá, y que le manden la ambulancia donde llevaron a su hijo, a ver qué piensa, cómo se siente, cuál sería su reacción».