Muerte del soldado en Zapala: «No puede ser que el arma de mi hijo no tenga ni una sola huella»

Natalia Uribe, la madre del soldado Pablo Córdoba, renovó sus críticas contra el juez federal Hugo Horacio Greca y contra el Ejército, durante una marcha realizada este martes al cumplirse dos meses de la muerte de su hijo de 21 años durante una guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.

«Estaban apurados por cerrar el caso como suicidio. No creyeron que se iban a encontrar con una familia y una comunidad que iba a pedir verdad y justicia por Pablo», dijo imponiendo su voz por sobre el viento feroz que soplaba en la ciudad del centro de Neuquén.

Recopiló que el teniente coronel Germán Isidro Green, jefe del GA 16, «llamó a la Policía Federal y dijo que se trataba de un intento de suicidio. Desde la justicia, representada por el juez Hugo Greca, afirmaron que se trató de un suicidio incluso sabiendo que tenía dos disparos en la cabeza. Mandaron a hacer la autopsia sin ninguna consigna, sin ninguna directiva».

Natalia continuó: «cuando cambiamos de representación, el abogado Maximiliano Orpianessi empezó a solicitar medidas de prueba», y la familia «empezamos a contar en los medios lo que estamos padeciendo».

«Los pusimos incómodos, sobre todo a Greca, porque pusimos en evidencia su mal desempeño, su parcialidad para con el Ejército, su falta de tacto», agregó.

«No puede ser»

«No puede ser que se encuentre una vaina 15 días después. No puede ser que los que encontraron a mi hijo dicen que el arma estaba al costado y otros dicen que estaban encima de él. No puede ser que el arma de mi hijo no tenga ni una sola huella para cotejar».

Este último dato hasta ahora no había trascendido. Una sargento enfermera asegura que ella fue la que retiró el fusil FAL, que estaba sobre el cuerpo de Córdoba, y declaró: «busquen mis huellas, tienen que estar».

Otro soldado, en cambio, afirma que el arma estaba a 90 centímetros del cuerpo.

La enfermera le contó a Juan José Córdoba, el papá de Pablo, que jefes militares le advirtieron que su relato no estaba alineado con el del resto de los soldados. Pero ella no lo cambió. «Estoy muy segura de lo que pasó», le dijo.

«Identifique al asesino»

En el acto de hoy, Natalia afirmó que «no vamos a bajar los brazos; vamos a exigir que cada uno haga su trabajo como corresponde».

«Señor juez Greca, esperemos que después de tantos lujos que se está dando nos venga con resultados concretos, que cambie la carátula del expediente, que identifique al asesino y a todos los cómplices que han tratado de ocultar la verdad. Zapala merece tener respuestas», señaló.

Por último, dijo que «yo me voy a encargar de perseguir cada paso que dé este juez y el juez de turno en este camino hacia la verdad».