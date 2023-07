Muerte del soldado en Zapala: «No tenemos hipótesis», dijo el secretario general del Ejército

La muerte de Pablo Jesús Gabriel Córdoba, un soldado de 21 años, en la guarnición militar de Zapala está siendo investigada por la Justicia. Para el abogado querellante Maximiliano Orpianessi, se trató de un homicidio, en sintonía con lo que sospecha la familia, según dijo a Diario RÍO NEGRO. Su papá incluso aseguró que ocurrió porque su hijo “vio algo ilícito”. Sobre el caso, ocurrido en el mismo cuartel donde fue asesinado el conscripto Omar Carrasco en 1994, habló el secretario general del Ejército, Sergio Maldonado.

«Estamos conmocionados con lo que pasó. Es uno de nuestros soldados, hijo de un camarada, lo que nosotros denominamos ‘familia militar'», dijo a Télam, Maldonado, que tiene entre sus tareas la comunicación institucional oficial de esta fuerza.

Córdoba tenía 21 años recién cumplidos al momento de su muerte y llevaba diez meses como soldado voluntario en el Grupo de Artillería 16, ubicado en Zapala, el mismo en donde hace casi 30 años, ocurrió el crimen de Carrasco, que derivó en el fin del servicio militar obligatorio.

En las primeras horas del jueves 1 de junio, el joven fue encontrado con dos impactos de bala en la cabeza, y fue llevado de urgencia al hospital de Zapala, donde horas después se constató su fallecimiento por parte del médico de guardia.

El militar afirmó también que «todo lo que haga la familia es apoyado por el Ejército Argentino», porque «la familia es parte de la institución».

En tanto, la familia reclama que sea cambiada la carátula del caso de suicidio porque considera que fue «un homicidio».

Muerte del solado en Zapala: el Ejercito aseguró que «no tiene hipótesis»

En sus declaraciones, Sergio Maldonado, si bien manifestó su apoyo a la familia, no hizo referencia a la tesis de la familia y del abogado querellante que hablan que se trató de un homicidio. Tampoco hizo mención sobre lo que dijo su padre Juan José Córdoba, quien manifestó a Diario RÍO NEGRO que Pablo «vio algún ilícito», y «cuando se dieron cuenta que era él, que era mi hijo, seguramente sabía que mínimamente conmigo iba a hablar, y que eso no iba a quedar sin saberse. Y no les dejó opción».

Sobre las hipótesis del caso, que es investigado por la Justicia federal, Maldonado dijo que, desde el Ejército, «no tenemos hipótesis, es la Justicia la que debe investigar» sobre las causas de la muerte de Córdoba, e hizo hincapié en que «colaboran con la Justicia» y «acompañan a la familia».

«Ayer, la Gendarmería Nacional realizó peritajes en el cuartel. Esos peritajes no los hace el Ejército, sino la Gendarmería, como parte de la investigación que lleva adelante el juez de la causa. Nosotros les damos toda la información que ellos nos piden y colaboramos, queremos que esto se esclarezca cuanto antes«, añadió.

Muerte del soldado en Zapala: qué dice la versión oficial del Ejercito

Sobre el hallazgo de Córdoba el 1 de junio, el general del Ejército aseguró que «se actuó rápido» aunque «él no tenía físicamente ningún compañero cerca, pues estaba solo en el puesto de guardia».

«Lo encontraron los soldados que estaban cubriendo el mismo servicio de armas, hay un equipo de personas que hacen turnos de guardia de 24 horas, que al escuchar este disparo o los disparos, eso lo determina la Justicia, se aproximan y lo encuentran», explicó Maldonado.

En tanto, reconstruyó que quienes lo encontraron «lo primero que hacen es corroborar que estaba con vida».

«Cuando al joven soldado se lo encuentra a esa hora, aproximadamente 6.15 de la mañana, aún estaba oscuro, pero él estaba con vida, lo primero que se hace es darle aviso al equipo de ‘Asistencia y Evacuación sanitaria’, que tiene siempre a un profesional de sanidad más una ambulancia y están las 24 horas durante los 7 días de la semana a disposición por si surge algún inconveniente de salud en algún miembro, ya sea del barrio militar o bien de la unidad, que estaba integrado por una suboficial, una cabo primero enfermera que se aproxima con la ambulancia y que es la que hace la evaluación inicial», reconstruyó.

«Lo primero que hicimos fue tratar de salvarle la vida. Al ver que estaba con signos vitales, decide su inmediata evaluación en ambulancia al hospital interzonal de Zapala», agregó.

Asimismo, «al jefe de la unidad, le dan el aviso a eso de las 6.30, y éste a su vez, dá inmediato aviso a la Policía», señalo Maldonado.

Recalcó que después del hecho, desde el Ejército se abocaron «al acompañamiento y apoyo a la familia, y de los camaradas y soldados que han perdido a uno de ellos», como también a ponerse a entera disposición de la justicia.

El secretario general del Ejército sostuvo que el joven no solamente había seguido lo que el papá era, sino que también tenía intenciones de continuar profesionalmente dentro del Ejército, algo que a nosotros nos llena de orgullo. Por tal motivo, este hecho, en particular, nos duele muchísimo».

Las palabras de la familia del soldado muerto en Zapala

_ Con información de Télam