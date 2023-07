Nueva causa contra Emerenciano Sena por hablar con militantes desde la cárcel: «Vamos a romperle el vidrio»

El dirigente social y uno de los principales imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena, afrontará una nueva causa penal por haber hablado, de manera telefónica, con militantes de su espacio político mientras permanecía detenido en la comisaría 3ra de Resistencia.

En el diálogo, que se filtró en las últimas horas, el exprecandidato a diputado provincial de Chaco aparecía conversando con integrantes de su frente, a quienes los incitaba a que realizaran manifestaciones exigiendo su libertad.

«Al que no le gusta la palabra Emerenciano en todos lados no entra en el barrio. No me importa si es del Gobierno o de donde sea, díganle a la gente que, si no le gustan las palabras ´libertad a Emerenciano´ deje su auto en la avenida (afuera del barrio) porque si no con las palas vamos a romperle el vidrio», habría declarado Sena, en el audio que la querella acercó a la fiscalía.

El esposo de Marcela Acuña y padre de César Sena, también imputados por el crimen de la joven, manifestó además que «el que pinte libertad a Emerenciano» será el que «está con nosotros» y, en cambio, «el que no se anima o quiere» es quien «no está de nuestro lado«.

Como consecuencia del audio filtrado, la querella solicitó la incomunicación del líder piquetero, aunque la misma fue rechazada por la fiscalía de Resistencia, que, por su parte, dispuso la formación de una nueva causa penal por el posible delito de intimidación pública.

Los dichos de Sena se dieron en coincidencia con la movilización que su espacio político realizó este viernes por la mañana frente a la fiscalía y dio a lugar a un enfrentamiento verbal entre los militantes y Gloria Romero, la madre de Cecilia Srtzyzowski.

Nueva causa contra Emerenciano Sena: cuándo serán las audiencias

Por otra parte, la semana próxima se realizarán dos audiencias, fijadas por el juez Héctor Sandoval para el miércoles y jueves, en las que se definirá si se mantienen o no las preventivas impuestas a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, este último esposo de la víctima de 28 años.

A su vez, el jueves también se realizará una concentración en la plaza principal de Resistencia, en coincidencia con el cumpleaños de Cecilia Srtzyzowski.

Fuente: Noticias Argentinas.