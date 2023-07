Femicidio de Cecilia Strzyzowski: citaron a los testigos del enigmático divorcio con César Sena

La historia de Cecilia Strzyzowski y César Sena dio un giro inesperado que captó la atención de todos. El Equipo Fiscal Especial citó a testigos para que brinden información sobre el extraño episodio ocurrido el 16 de septiembre de 2022, cuando la pareja contrajo matrimonio en secreto. Cuatro días después, el 20 de septiembre, ambos firmaron su divorcio. Qué pasó.

El pedido de indagatoria surgió debido a las dudas que genera este compromiso fugaz. Cercanos a la familia de Cecilia sugieren que el divorcio estuvo relacionado con la presión ejercida por Marcela Acuña, madre de César Sena, quien habría intervenido para que la pareja se separara legalmente.

Los testigos, una mujer de 28 años y un chico de 19, presentarán sus testimonios en la fiscalía, revelando detalles sobre la relación y cómo evolucionó tras el casamiento. La fecha del 16 de septiembre será clave para entender lo que ocurrió ese día y los motivos que llevaron a la posterior ruptura.

«En fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular, expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión«, se indica en el expediente.

En el expediente se establece que, Laura Varela, del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5, firmó el acta de divorcio, confirmado por César en su declaración: «Ese mismo día, le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada».

El repentino casamiento y divorcio de la pareja generó todo tipo de especulaciones y conjeturas en los medios y en la opinión pública. Al tratarse de dos figuras públicas, la situación tomó una relevancia inusual.

Con información de Noticias Argentinas