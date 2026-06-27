Ordenaron la pericia accidentológica al auto de Ernestina Pais: cuál es la principal hipótesis de la Justicia

La actriz y conductora conducía un Honda Civic cuando se dirigía a la función de la obra que protagonizaba.

La Justicia de San Isidro ordenó una serie de medidas en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Ernestina Pais. Entre ellas, la pericia accidentológica al auto que conducía la periodista al momento de su muerte, que tuvo lugar este viernes en un cruce ferroviario de San Isidro. El estudio será realizado por un perito en el playón mismo de la Comisaría 2° del municipio.

Además, la fiscal Paula Hertrig solicitó estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto -que fue en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano- y fotografía de la zona. El material se suma a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento, que ya están siendo analizadas por la Justicia.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, la principal hipótesis hasta ahora es que Ernestina habría cruzado con la barrera baja de camino a su trabajo y la arrolló el tren. En este sentido, fuentes del caso indicaron a este medio que de momento no hay elementos que permitan pensar un suicidio. No obstante, subrayan que “la causa está en plena investigación”.

La pericia accidentológica será clave para el expediente. El vehículo de Ernestina, un Honda City patentado a fines de 2012, se encuentra incautado bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro, ubicada en Martínez.

El análisis, que será realizado por la Policía Bonaerense, podrá determinar, por ejemplo, si existió una falla en los frenos, una de tantas hipótesis posibles.

La realización del estudio “puede tardar”, aseguró una fuente clave en el caso. “Nos tienen que dar turno para la pericia”, continuó. La misma lógica aplica para los análisis toxicológicos que serán practicado a las muestras extraídas al cuerpo de Pais durante la autopsia.

Con información de Infobae.